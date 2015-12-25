بالفيديو - ميدو يطلق 8 قذائف ضد عبد ربه.. ' احترافه مُضحك ويخدع الإسماعيلية '

مازالت النار مشتعلة بين أحمد حسام "ميدو" المدير الفني السابق للإسماعيلي وحسني عبد ربه قائد الدراويش عبر وسائل الإعلام.

حسني عبد ربه أجرى حوارا صحفيا قال فيه إن ميدو خرج للاحتراف الزائف. ما استفز ميدو وجعله يجري مكالمة عبر برنامج الكرة مع الدريم ومقدمه خالد الغندور.

وجاء ذلك بعد أيام من قبول استقالة ميدو وإيقاف وتغريم حسني عبد ربه. طالع التفاصيل

وأطلق ميدو ثماني قذائف ضد حسني عبد ربه:

- جمهور الإسماعيلي يعلم ماذا تفعل في الفريق ويقول إنك لم تحصل على بطولة للنادي.. والأموال التي أدخلتها للدراويش نتيجة الإعارات كنت تحصل مقابلها على ملايين الدولارات.

- عبد ربه الذي يتغنى بالانتماء اشترط حصوله على ثلاثة ملايين و300 ألف جنيه فورا في آخر تجديد له مع الإسماعيلي وإلا لم ينزل التدريب.

- وقع عبد ربه في الأهلي وحصل على مقدم تعاقد ولولا خروج جماهير الإسماعيلي وخوفا على أهله عاد في قراره.. وأنا الوحيد الذي قلت إنني لن أضع قميص الأهلي على جسدي.

- حقق حسني عبد ربه نجاحات مع منتخب مصر لأن "أبوه كان ماسك منتخب مصر". حصل على بطولتين أمم إفريقيا أنا أيضا حصلت على 2006.

- قال إنني احترفت احترافا زائفا؟ هل أنا من انتقل لفريق يصارع على الهبوط وظهرت بينهم كأنني قزما؟ أم أنا الذي لعبت في توتنام وروما وسلتا فيجو ومارسيليا وأياكس وغيرهم؟ هناك صور يظهر فيها في قميص ستراسبورج وشكله مضحك.

- حسني عبد ربه توسل لجمهور الاسماعيلي للانتقال للأهلي وحصل على أموال. توتي ودي روسي عُرض عليهم ملايين الدولارات رفضوا الرحيل عن روما. هذا هو الانتماء وليس الضحك على الجمهور والنصب عليهم.

- كل شخصي يخرج ليصرح لابد أن يعلم قدره جيدا لأن الكرة مستويات والمستوى الذي وصلت إليه صعب أن يصل إليه لاعب مصري وإن كنت أتمنى.. فقط لاعب مثل محمد صلاح يمكنه أن يتحدث لأنه لعب في فرق كبيرة وخاض مباريات في دوري أبطال أوروبا.

- "لو بتنصب على الجمهور في الإسماعيلية لا تستغل حبهم لأنهم يريدون أن يجعلوا إبنهم كبيرا.. لكن ما تقوله لن يدخل عقول من يفهم كرة القدم جيدا والعقلاء.