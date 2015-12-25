أخبار عاجلة

راتب إنفانتينو يحرج بلاتر.. الفيفا: انخفض بنسبة 58% -
نائب وزير المالية: قالوا عليا «مجنون» في 2007.. والآن «المعاشات» تطبق فكرتي -
خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

القضاء على إرهابيين خطيرين بالجزائر وتدمير 12 مخبأ لإيواء متطرفين

Google+ Print
القضاء على إرهابيين خطيرين بالجزائر وتدمير 12 مخبأ لإيواء متطرفين القضاء على إرهابيين خطيرين بالجزائر وتدمير 12 مخبأ لإيواء متطرفين
تمكنت قوة للجيش الوطنى الشعبى الجزائرى، تابعة للقطاع العملياتى لولاية تيزى اوزو، اليوم الجمعة، من القضاء على إرهابيين اثنين كانا ينشطان ضمن الجماعات الإرهابية منذ سنة 1994 ومتورطين فى عدة عمليات إجرامية بالمنطقة.

وجاء فى بيان لوزارة الدفاع الوطنى أنه "فى إطار محاربة الإرهاب وبفضل الإستغلال الجيد للمعلومات وعلى إثر كمين محكم فى ضواحى دائرة أزفون بولاية تيزى اوزو، قضت قوة للجيش الوطنى الشعبى تابعة للقطاع العملياتى للولاية بإقليم الناحية العسكرية الأولى اليوم على إرهابيين خطيرين ينشطان ضمن الجماعات الإرهابية منذ سنة 1994 وارتكبا عدة عمليات إجرامية بالمنطقة".

وأضاف البيان أن العملية مكنت من استعادة سلاحين رشاشين من طراز كلاشنيكوف ومنظار وكمية من الذخيرة بالإضافة إلى هواتف نقالة وأغراض أخرى.

من جهة أخرى، تمكنت قوة أخرى للجيش الوطنى الشعبى تابعة للقطاع العملياتى لولاية باتنة من كشف وتدمير 12 مخبأ معدا لإيواء إرهابيين وقنبلة تقليدية الصنع.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365