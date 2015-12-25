القضاء على إرهابيين خطيرين بالجزائر وتدمير 12 مخبأ لإيواء متطرفين

تمكنت قوة للجيش الوطنى الشعبى الجزائرى، تابعة للقطاع العملياتى لولاية تيزى اوزو، اليوم الجمعة، من القضاء على إرهابيين اثنين كانا ينشطان ضمن الجماعات الإرهابية منذ سنة 1994 ومتورطين فى عدة عمليات إجرامية بالمنطقة.

وجاء فى بيان لوزارة الدفاع الوطنى أنه "فى إطار محاربة الإرهاب وبفضل الإستغلال الجيد للمعلومات وعلى إثر كمين محكم فى ضواحى دائرة أزفون بولاية تيزى اوزو، قضت قوة للجيش الوطنى الشعبى تابعة للقطاع العملياتى للولاية بإقليم الناحية العسكرية الأولى اليوم على إرهابيين خطيرين ينشطان ضمن الجماعات الإرهابية منذ سنة 1994 وارتكبا عدة عمليات إجرامية بالمنطقة".

وأضاف البيان أن العملية مكنت من استعادة سلاحين رشاشين من طراز كلاشنيكوف ومنظار وكمية من الذخيرة بالإضافة إلى هواتف نقالة وأغراض أخرى.

من جهة أخرى، تمكنت قوة أخرى للجيش الوطنى الشعبى تابعة للقطاع العملياتى لولاية باتنة من كشف وتدمير 12 مخبأ معدا لإيواء إرهابيين وقنبلة تقليدية الصنع.

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