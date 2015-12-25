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غدا..محاكمة المتهم بسرقة شقة “ممدوح حمزة”

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غدا..محاكمة المتهم بسرقة شقة “ممدوح حمزة” غدا..محاكمة المتهم بسرقة شقة “ممدوح حمزة”

 

الناشط ممدوح حمزة

تنظر غدا الأحد محكمة جنح قصر النيل برئاسة المستشار حسين جهاد، وأمين سر شريف صلاح، ثانى جلسات محاكمة فنى بمستشفى قصر العيني، لاتهامه بسرقة بعض محتويات شقة المهندس ممدوح حمزة بحى الزمالك .

وكشفت التحقيقات التي باشرها المستشار معتز زكريا، بإجراء فنى بمستشفى قصر العيني التحاليل للمهندس ممدوح حمزة في شقته بالزمالك، وأثناء أداء عمله غافل من في الشقة وسرق قطعا فضية في كل مرة يأتى بها إلى الشقة، وبمواجهته اعترف بسرقتها بأسلوب المغافلة لأنه يمر بضائقة مالية.

كان قسم شرطة قصر النيل تلقى بلاغا من سالي محمد، مهندسة كهرباء، يفيد باكتشافها سرقة 13 قطعة فضية مختلفة الأشكال من داخل مسكنها، واتهمت “شمندى. ف”، فني معامل بمستشفى قصر العيني، مقيم بإمبابة، والسابق اتهامه في القضية رقم 3219 لسنة 2014م “سرقة مسكن”.

وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وبإعداد الكمائن اللازمة تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بأسلوب المغافلة على فترات حال تردده على مسكن المجني عليها بالزمالك لإجراء تحاليل طبية لزوجها، وتم بإرشاده ضبط 4 قطع من المشغولات الفضية اعترف أنها من متحصلات السرقة، وباستدعاء المجني عليها تعرفت على المضبوطات واتهمته بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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