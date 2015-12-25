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ردود فعل غاضبة على إقالة محافظ الشرقية : «كان يحارب الفساد واستبعاده خيبة أمل»

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الدكتور رضا عبدالسلام

الدكتور رضا عبدالسلام

عمت حالة من الغضب مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و”تويتر” عقب إقالة محافظ الشرقية الدكتور رضا عبدالسلام، واحتل هاشتاج “محافظ الشرقية” ضمن الأعلى تداولاً في .

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ووصف رواد مواقع التواصل الاجتماعي إقالة المحافظ بأنها “خيبة أمل” لمواطني الشرقية، مؤكدين أن “عبدالسلام” كان محافظًا للغلابة ورجل محترم يحارب الفساد والمفسدين بالمحافظة، وأنه كان يدير المحافظة من الشارع، وأنه من أفضل المحافظين الذين عملوا بالشرقية، وطالبوا بمعرفة سبب الإقالة.

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وكان محافظ الشرقية الدكتور رضا عبد السلام، قال، في تصريحات لوكالة ONA، إن وزير التنمية المحلية، أحمد زكي بدر، أبلغه بانتهاء فترة عمله كمحافظًا للشرقية، بعد 12 شهرًا في منصبه، مضيفًا أنه سعيد بالفترة التي قضاها كمحافظًا للشرقية، متمنيا التوفيق لمن سيحل محله خلال الفترة المقبلة، وأنه سيتفرغ لعمله الجامعي ولقضاء وقت أكبر مع أسرته.

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