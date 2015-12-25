12فائدة لمشروب الكركديه أهمها التخلص من الوزن الزائد

الكركديه يتميز بطعمه الرائع، غير أنه يمكن استخدامه كعلاج لارتفاع ضغط الدم، وكذلك للتخلص من الوزن الزائد. فوائد الكركديه

>فى هذا السياق، تشير الدكتورة علا محمد أخصائية التغذية العلاجية، إلى أن الكركديه يحتوى على العديد من العناصر الغذائية والفيتامينات التى يحتاجها الجسم، كفيتامين "ب"، ونسبة من البروتين والألياف والكالسيوم والحديد والفسفور، ولهذا فتناوله يعد مفيدا للصحة. تعرف على فوائد الكركدية

>توضح أخصائية التغذية العلاجية، بعض الفوائد الهامة لتناول الكركديه ومنها:

>1- يساهم فى تقوية الجهاز المناعى للجسم، ولذا ينصح بتناوله أثناء فصل الشتاء لتجنب الإصابة بأمراض الشتاء.

>2- من أهم المشروبات التى تقضى على الصداع.

>3- يخلصك من آلام المعدة.

>4- يحد من الشعور بالعطش.

>5- يخلصك من السوائل المختزنة فى الجسم.

>6- يحد من الإصابة بالإمساك لأنه يحتوى على نسبة من الألياف التى تسهل عملية الهضم.

>7- يخلصك من ارتفاع ضغط الدم.

>8- يساهم فى التخلص من الوزن الزائد .

>9- يخلص الجهاز التنفسى من الأمراض.

>10- يذيب البلغم فى الحلق.

>11- يحد من الشعور بالتوتر.

>12- يجنبك الإصابة بزغلله العيون.

شبكةعيونالإخبارية

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