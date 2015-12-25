سرطان الثدى.. تعرفى على أعراضه و10 عوامل تسبب حدوثه

سرطان الثدى من الأورام الخطيرة للغاية والمنتشرة داخل مصر، وهو يعد تاسع أكثر الأسباب المؤدية للوفاة بين المصريين، وفقاً لآخر إحصائيات منظمة الصحة العالمية WHO ، أما عالمياً فيعتبر سرطان الثدى هو أكثر السرطانات شيوعاً بين السيدات، بنسبة تصل إلى 16% من إجمالى أنواع الأورام.إعلان - Ads إعلان - Ads
>وحسب الموقع الطبى الأمريكى "medicalnewstoday" فإن أعراض الإصابة بسرطان الثدى تشمل:
>- ظهور كتلة لحمية فى الثدى.
>- الشعور بآلام فى الإبطين أو الثدى ليست لها علاقة بفترة الدورة الشهرية.
>- تغير لون أو ملمس بشرة الثديين.
>- ظهور طفح جلدى على أو حول حلمة الثديين.
>- حدوث انتفاخ أو تورم فى أحد الإبطين
>- خروج إفرازت من أحد حلمات الثدى، وقد تحتوى هذه الإفرازات أحياناً على دم.
>- حدوث تغيرات فى شكل حلمة الثدى، فتظهر الحلمة الغائرة أو المقلوبة.
>- حدوث تغيرات فى شكل أو حجم الثديين.
>حسب التقرير، لا يمكن أن نجزم بوجود أسباب معينة تقف وراء الإصابة بسرطان الثدى، ولكن هناك بعض العوامل التى ترفع فرص حدوث هذه المخاطر مثل:
>1.التقدم فى العمر وهو من أكثر العوامل التى ترفع فرص الإصابة بسرطان الثدى، وخاصة ً أن حوالى 80% من حالات الإصابة تحدث بين السيدات اللاتى يتخطى عمرهن 50 عاماً.
>2.امتلاك تاريخ عائلى لسرطان الثدى أو امتلاك بعض الجينات المرتبطة بالمرض الخطير.
>3.الإصابة ببعض الأورام الليفية الحميدة فى الثدى.
>4.كلما كانت أنسجة الثدى أكثر كثافة، ويظهر ذلك خلال الفحوصات التشخيصية، كلما ارتفعت فرص الإصابة بسرطان الثدى.
>5.التعرض لمستويات عالية من هرمون الإستروجين سواء بسبب تأخر انقطاع الطمث أو بسبب البلوغ المبكر.
>6.فرط الوزن والسمنة من العوامل القوية التى ترفع فرص الإصابة بسرطان الثدى.
>7.السيدات طوال القامة يعتبرن أكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدى، ولكن لم يتوصل الباحثون إلى السبب الذى يقف وراء ذلك.
>8.تناول الخمور بشكل منتظم.
>9.الهرمونات التعويضية التى تحصل عليها السيدات عقب الوصول لمرحلة انقطاع الطمث.
>10.التعرض لأشعة إكس والأشعة المقطعية يرفع فرص الإصابة بسرطان الثدى بشكل طفيف.
أعراض سرطان الثدى
>وحسب الموقع الطبى الأمريكى "medicalnewstoday" فإن أعراض الإصابة بسرطان الثدى تشمل:
>- ظهور كتلة لحمية فى الثدى.
>- الشعور بآلام فى الإبطين أو الثدى ليست لها علاقة بفترة الدورة الشهرية.
>- تغير لون أو ملمس بشرة الثديين.
>- ظهور طفح جلدى على أو حول حلمة الثديين.
>- حدوث انتفاخ أو تورم فى أحد الإبطين
>- خروج إفرازت من أحد حلمات الثدى، وقد تحتوى هذه الإفرازات أحياناً على دم.
>- حدوث تغيرات فى شكل حلمة الثدى، فتظهر الحلمة الغائرة أو المقلوبة.
>- حدوث تغيرات فى شكل أو حجم الثديين.
أسباب سرطان الثدى
>حسب التقرير، لا يمكن أن نجزم بوجود أسباب معينة تقف وراء الإصابة بسرطان الثدى، ولكن هناك بعض العوامل التى ترفع فرص حدوث هذه المخاطر مثل:
>1.التقدم فى العمر وهو من أكثر العوامل التى ترفع فرص الإصابة بسرطان الثدى، وخاصة ً أن حوالى 80% من حالات الإصابة تحدث بين السيدات اللاتى يتخطى عمرهن 50 عاماً.
>2.امتلاك تاريخ عائلى لسرطان الثدى أو امتلاك بعض الجينات المرتبطة بالمرض الخطير.
>3.الإصابة ببعض الأورام الليفية الحميدة فى الثدى.
>4.كلما كانت أنسجة الثدى أكثر كثافة، ويظهر ذلك خلال الفحوصات التشخيصية، كلما ارتفعت فرص الإصابة بسرطان الثدى.
>5.التعرض لمستويات عالية من هرمون الإستروجين سواء بسبب تأخر انقطاع الطمث أو بسبب البلوغ المبكر.
السمنة والخمور يرفعان فرص الإصابة بسرطان الثدى
>6.فرط الوزن والسمنة من العوامل القوية التى ترفع فرص الإصابة بسرطان الثدى.
>7.السيدات طوال القامة يعتبرن أكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدى، ولكن لم يتوصل الباحثون إلى السبب الذى يقف وراء ذلك.
>8.تناول الخمور بشكل منتظم.
>9.الهرمونات التعويضية التى تحصل عليها السيدات عقب الوصول لمرحلة انقطاع الطمث.
>10.التعرض لأشعة إكس والأشعة المقطعية يرفع فرص الإصابة بسرطان الثدى بشكل طفيف.