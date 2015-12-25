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سرطان الثدى.. تعرفى على أعراضه و10 عوامل تسبب حدوثه

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سرطان الثدى.. تعرفى على أعراضه و10 عوامل تسبب حدوثه سرطان الثدى.. تعرفى على أعراضه و10 عوامل تسبب حدوثه
سرطان الثدى من الأورام الخطيرة للغاية والمنتشرة داخل ، وهو يعد تاسع أكثر الأسباب المؤدية للوفاة بين المصريين، وفقاً لآخر إحصائيات منظمة الصحة العالمية WHO ، أما عالمياً فيعتبر سرطان الثدى هو أكثر السرطانات شيوعاً بين السيدات، بنسبة تصل إلى 16% من إجمالى أنواع الأورام.

أعراض سرطان الثدى


>وحسب الموقع الطبى الأمريكى "medicalnewstoday" فإن أعراض الإصابة بسرطان الثدى تشمل:
>- ظهور كتلة لحمية فى الثدى.
>- الشعور بآلام فى الإبطين أو الثدى ليست لها علاقة بفترة الدورة الشهرية.
>- تغير لون أو ملمس بشرة الثديين.
>- ظهور طفح جلدى على أو حول حلمة الثديين.
>- حدوث انتفاخ أو تورم فى أحد الإبطين
>- خروج إفرازت من أحد حلمات الثدى، وقد تحتوى هذه الإفرازات أحياناً على دم.
>- حدوث تغيرات فى شكل حلمة الثدى، فتظهر الحلمة الغائرة أو المقلوبة.
>- حدوث تغيرات فى شكل أو حجم الثديين.

أسباب سرطان الثدى


>حسب التقرير، لا يمكن أن نجزم بوجود أسباب معينة تقف وراء الإصابة بسرطان الثدى، ولكن هناك بعض العوامل التى ترفع فرص حدوث هذه المخاطر مثل:
>1.التقدم فى العمر وهو من أكثر العوامل التى ترفع فرص الإصابة بسرطان الثدى، وخاصة ً أن حوالى 80% من حالات الإصابة تحدث بين السيدات اللاتى يتخطى عمرهن 50 عاماً.
>2.امتلاك تاريخ عائلى لسرطان الثدى أو امتلاك بعض الجينات المرتبطة بالمرض الخطير.
>3.الإصابة ببعض الأورام الليفية الحميدة فى الثدى.
>4.كلما كانت أنسجة الثدى أكثر كثافة، ويظهر ذلك خلال الفحوصات التشخيصية، كلما ارتفعت فرص الإصابة بسرطان الثدى.
>5.التعرض لمستويات عالية من هرمون الإستروجين سواء بسبب تأخر انقطاع الطمث أو بسبب البلوغ المبكر.

السمنة والخمور يرفعان فرص الإصابة بسرطان الثدى


>6.فرط الوزن والسمنة من العوامل القوية التى ترفع فرص الإصابة بسرطان الثدى.
>7.السيدات طوال القامة يعتبرن أكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدى، ولكن لم يتوصل الباحثون إلى السبب الذى يقف وراء ذلك.
>8.تناول الخمور بشكل منتظم.
>9.الهرمونات التعويضية التى تحصل عليها السيدات عقب الوصول لمرحلة انقطاع الطمث.
>10.التعرض لأشعة إكس والأشعة المقطعية يرفع فرص الإصابة بسرطان الثدى بشكل طفيف.

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