بالصور.. فريق قرية الرئيس عدلى منصور يحصل على "كأس الكئوس" فى المنوفية

استطاع اليوم فريق قرية سروهيت لكرة القدم التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، مسقط رأس الرئيس السابق المستشار عدلى منصور، الحصول على بطولة كأس الكئوس المقامة على روح المرحوم محمود شاكر الأتريسى عضو مجلس إدارة مركز شباب دمليج، حارس مرمى منتخب الأزهر بمحافظة المنوفية، فى دورى المصالح الحكومية، وذلك عقب فوز فريق سروهيت على فريق دبركى بهدفين مقابل لاشئ.

حضر المباراة الدكتور عماد العبد وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة المنوفية، والعميد حاتم السبع رئيس مجلس مدينة منوف، والمهندس بسيونى عيد نائب رئيس مجلس المدينة، وأيمن معاز عضو مجلس النواب عن دائرة مركز منوف، وعدد من المرشحين السابقين في الانتخابات البرلمانية الماضية، على رأسهم محمد الهوارى مرشح دائرة بندر منوف، وخالد بريك مرشح دائرة مركز منوف ،مصطفي كامل مرشح بتلك الدائرة وذلك وسط حراسات أمنية مشدده من قبل قوات الامن برئاسة النقيب محمد التحيوي معاون مباحث مركز منوف ،والنقيب محمد العماري نائبا عن مأمور مركز منوف

من جانبة أكد الدكتور عماد العبد وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة المنوفية، أن جميع العاملين بقطاعات الدولة يعملون من أجل النهوض بمصرنا الحبيبة إلى بر الأمان وحمايتة من الأعمال الإرهابية التي تقوم بها الجماعات المتطرفة.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أن الدولة تعمل من أجل تقديم الدعم لكافة مراكز الشباب وتوفير كافة احتياجات مراكز الشباب.



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