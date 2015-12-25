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الحزن يخيم على ديوان محافظة الشرقية بعد إقالة رضا عبد السلام

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الحزن يخيم على ديوان محافظة الشرقية بعد إقالة رضا عبد السلام الحزن يخيم على ديوان محافظة الشرقية بعد إقالة رضا عبد السلام
خيمت حالة من الحزن على الديوان العام لمحافظة الشرقية، بعد نبأ الإقالة المفاجئ للدكتور رضا عبدالسلام محافظ الشرقية من منصبه، اليوم الجمعة.

وأكد العاملون بالديوان العام أن المحافظ كان من أفضل القيادات التى تولت هذا المنصب، وكان يبذل قصارى جهده فى عمله، كما تمتع بالتواضع والأدب الجم مع الموظفين.

وقالت مصادر إن السبب الرئيس وراء الإقالة هو الدعوات التى أطلقت على "فيس بوك" بتنظيم وقفة احتجاجية للمطالبة ببقائه فى المنصب، بعد ورود تسريبات باستبعاده من منصبه ضمن 13 محافظا فى الحركة المترقبة.
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