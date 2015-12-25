محافظ القليوبية: تسهيل الإجراءات المطلوبة لاستخراج تراخيص المشروعات



> أكد محافظ القليوبية المهندس محمد عبد الظاهر ، أنه تم إصدار تعليمات بتسهيل كافة الإجراءات المطلوبة لاستخراج التراخيص للمشروعات المختلفة ، وذلك حفاظا على حقوق الدولة ، مشيرا إلى أنه يقف بكل قوة مع الراغبين في التنمية على أرض الإقليم لخلق فرص عمل جديدة للشباب على مستوى المحافظة.

وأكد المحافظ في بيان له اليوم الجمعة أنه تقرر الموافقة على منح المستثمرين الجادين الذين كانوا قد دفعوا مقدمات لبعض الأراضي في أماكن غير صناعية ولم يسحبوها مهلة للحصول على أرض بديلة في الأماكن الصناعية بعد دفع باقي الأموال المستحقة عليهم للدولة وسحب الأراضي من المستثمرين الغير ملتزمين وإعادة تخصيصها بسعر جديد.

> أ ش أ