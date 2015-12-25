2015 في الجول - يوفنتوس.. ليرحل من يشاء فلن نعاني طويلا

بدأ عام يوفنتوس بتعادل لم يرضي طموحات جماهيره في ديربي إيطاليا أمام إنتر ميلان بهدف لكل فريق ولكن مسيرة الفريق في الانتصارات وتصدر الدوري تواصلت ومعها تحسن بشكل كبير أداء ومظهر الفريق مع المدرب أليجري الذي لم يكن يحظى بثقة الجماهير حتى بداية 2015.

وحقق يوفنتوس لقب الدوري الإيطالي وذلك قبل النهاية بـ4 جولات واستطاع الفريق مع المستر ماسيميليانو أليجري الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا قبل الخسارة من برشلونة وحقق لقب كأس إيطاليا.

الانتقالات

كان الصيف الماضي كارثيا على جماهير السيدة العجوز بسبب رحيل العديد من الأسماء المهمة للفريق فعاد كارلوس تيفيز لبلاده الأرجنتين ورحل أندريا بيرلو إلى أمريكا بجانب ذهاب أرتورو فيدال إلى بايرن ميونخ وانتقل فيرناندو لورينتي إلى إشبيلية.

وكانت الأسماء الواصلة قوية أيضا ولكن ليس على نفس المستوى فأتم الفريق التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني الشاب باولو ديبالا من باليرمو وتم جلب الظهير الأيسر أليكس ساندرو بجانب المهاجم ماريو ماندزوكيتش وسيموني زازا.

كما تعاقد الفريق مع صانع الألعاب البرازيلي هيرنانيز ولاعب الوسط الشاب ماريو ليمينا إضافة إلى استعارة مع أحقية الشراء للجناح خوان كوادرادو من تشيلسي والتعاقد المجاني مع سامي خضيرة.

وتكلفت خزينة يوفنتوس 128 مليون يورو هذا الصيف لدعم الفريق بينما انتعشت بـ78.5 مليون يورو من عمليات بيع اللاعبين.

2015-2016

كانت بداية الموسم مثالية ليوفنتوس بتحقيقه للقب كأس السوبر على حساب لاتسيو بهدفين.

لكن الأمور في الدوري لم تكن جيدة في البداية حيث تعرض الفريق للعديد من الهزائم والتعادلات الغريبة التي جعلته يصل إلى النصف الأسفل من الدوري بعد 10 جولات قبل تحقيق استفاقة و7 انتصارات متتالية أوصلت الفريق إلى المركز الرابع قبل العطلة الشتوية.

وكانت مسيرة الفريق في دوري الأبطال أفضل بكثير فاستطاع حسم التأهل إلى الدور الثاني في مجموعته التي كانت الأقوى بضمها لمانشستر سيتي، إشبيلية وبروسيا مونشنجلادباخ.

الخلاصة

لعب يوفنتوس 76 مباراة في 2015 منهم 55 مباراة في الدوري المحلي و13 في دوري أبطال أوروبا بجانب 6 مباريات في كأس إيطاليا ومباراة في كأس السوبر الإيطالية وفي كل البطولات التي شارك فيها خلال العام خرجت السيدة العجوز بطلا ما عدا دوري أبطال أوروبا التي حصلت على وصافتها.

وحقق لاعبو البيانكونيري الفوز في 49 مباراة وتعادلوا في 16 بجانب خسارة 10 مباريات فقط طوال العام مسجلين 135 هدف بينما أهتزت شباكهم في 51 مباراة.

الأفضل

سيكون بوفون هو اللاعب الأفضل في يوفنتوس خلال العام فرغم وصوله إلى 37 عاما إلا أنه مازال محتفظ بتألقه وتفوقه وكان عاملا أساسيا في وصول الفريق إلى كل النهائيات والبطولات التي حصدها الفريق خلال العام بفضل تصدياته الحاسمة في المباريات.

ومن خلفه يأتي بول بوجبا لاعب الوسط الفرنسي والذي كان الوحيد في خط وسط يوفنتوس الذي استمر بعد الانتقالات الصيفية وأثبت أهميته للفريق بعد انخفاض مستواه في بداية الموسم الحالي فتراجع أداء الفريق وبعودته للتألق عادت السيدة العجوز إلى شبابها.

وإذا قسمنا عام يوفنتوس إلى نصفين فإن الأرجنتيني كارلوس تيفيز سيكون الحاسم في تشكيلة البيانكونيري في النصف الأول من الموسم مسجلا 13 هدف في 26 مشاركة مع صناعته لهدفين لزملائه بينما كان مواطنه ديبالا هو الحاسم للسيدة العجوز في النصف الثاني من الموسم مسجلا 10 أهداف في 24 مباراة بجانب صناعته لـ4 أهداف أخرى لزملائه.