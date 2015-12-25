مصر تحتفل بالعام الجديد بمهرجان ضخم من أمام الأهرامات



> تنظم وزارة السياحة احتفالية ضخمة لاستقبال العام الميلادي الجديد 2016، مساء يوم الخميس 31ديسمبر الجاري بمنطقة الأهرامات بالجيزة.

وقال وزير السياحة هشام زعزوع إن الاحتفال هذا العام سيحمل الكثير من المفاجآت، وستوجه مصر من خلاله عدة رسائل هامة للعالم مع بداية الساعات الأولى للعام الجديد، من أمام الأهرامات لدعم السياحة والتأكيد على أن مصر تستقبل العام الجديد بشكل ورؤية جديدة.

وأضاف – في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط – أنه سيتم توجيه الدعوة لسفراء الدول الأجنبية والعربية والإفريقية والشخصيات العامة والفنانين والمثقفين لحضور هذا الحدث الكبير.

وأشار زعزوع إلى أن العالم بأسره سيتابع احتفالات مصر بالعام الميلادي الجديد، حيث سيتم تغطية الحدث لأول مرة ونقله مباشرة عبر العديد من وكالات الأنباء الأجنبية والقنوات العالمية بالإضافة للقنوات الفضائية المصرية والتليفزيون المصري .

وأوضح الوزير إلى أنه تم اختيار منطقة الأهرامات لتنظيم هذه الاحتفالية، لأنها تعد من أروع مناطق العالم وأكثرها تشويقا بالإضافة إلى كونها من عجائب الدنيا السبع، وأحد أكبر الغاز التاريخ القديم والحديث التي تشهد على عظمة المصريين وتمثل الحضارة المصرية العريقة.

أ ش أ