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3 خطوات للحفاظ على لمعان الشعر الأسود

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الجمعة 25-12-2015 19:35

"سيِّدتي نت" ينصحك بضرورة اتباع النصائح التالية أثناء وبعد تغيير شعرك إلى اللون الأسود حتى تحافظي على سواده ولمعانه ساحراً وجذاباً لوقت أطول:
1. اعتني بجذور الشعر عند صبغه، فإذا كنت ستصبغينه في المنزل عليك ألا تستخدمي الشامبو على شعرك قبل صبغه بأربعة أيام على الأقل، فالدهون التي تفرزها فروة الرأس ستساعد على ثبات الصبغة.
2. عليك باستخدام منتجات العناية المخصصة بالشعر المصبوغ، لذا اختاري المنتجات التي تحتوي على نسبة حماية من أشعة الشمس، وكذلك مضادات الأكسدة، فهذه العناصر ستساعدك في الحفاظ على لون شعر قوي ولامع.
3. ابتعدي عن منتجات تصفيف الشعر كالرذاذ المثبت والملمع؛ لأن معظمها يحتوي على الكحول في مكوناتها.

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سيدتي