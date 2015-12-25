إنفلونزا الخنازير تضرب إسرائيل والصحة تعلن الطوارئ

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، حالة الطوارئ بعد تفشى مرض “إنفلونزا الخنازير” خلال الأيام القليلة الماضية، حيث أكد الدكتور يان ميسكين، من نقابة الأطباء الإسرائيلية، أن التطعيم ضد الإنفلونزا يشمل أيضا التطعيم ضد إنفلونزا الخنازير مضيفا أن غالبية حاسمة من المرضى تتماثل للشفاء، على حد قوله.

وقالت إذاعة “صوت إسرائيل” – الإذاعة العامة الإسرائيلية – إن وزارة الصحة الإسرائيلية حثت الإسرائيليين على تلقى التطعيم ضد إنفلونزا الخنازير عقب وفاة سيدة فى الخمسينات من العمر أمس الخميس، بعد إصابتها بالمرض واكتشاف 10 حالات اصابة أخرى بالفيروس المسبب له فى مختلف أنحاء إسرائيل. وشدد ميسكين على ضرورة تطعيم من يعانى امراضا مزمنة والنساء الحوامل والأطفال والمسنين ودعا من يصاب بالإنفلونزا ويشعر بتدهور حالته إلى التوجه إلى الطبيب فورا.

وكانت قد سجلت 4 حالات إصابة لنساء بإنفلونزا الخنازير فى مستشفى “سوروكا” فى بئر السبع، ووصفت حالة اثنين منهن بالخطيرة، كما أصيبت امرأة أخرى فى القدس المحتلة بهذا المرض، حيث تتلقى العلاج فى مستشفى شعارى تسيدق بالمدينة، كما أصيب 3 فلسطينيين بالمرض فى منطقة طوباس شمال الضفة الغربية قبل عدة أيام.

جدير بالذكر أن مرض إنفلونزا الخنازير معروفا بعد أن انتشر عام 2009 فى أمريكا الشمالية، وحصد أرواح العديد من الضحايا فى العالم كله، ويتسبب فى هذا المرض فيروس ينتقل بين البشر بواسطة السعال أو لمس اللعاب وسائر سوائل الجسم، ولا تتم العدوى به بواسطة الخنازير، كما قد يظهر ذلك ربما من اسمه.