بيت العائلة المصرية بالأقصر ينعي عضو لجنة المصالحات بالأزهرالشريف‎

نعي بيت العائلة المصرية بمحافظة الأقصر العمدة صالح نصير رئيس لجنة المصالحات ببيت العائلة، وعضو لجنة المصالحات بالأزهر الشريف وعضواللجان الشعبية بالمحافظة الذي وافته المنية مساء أمس الخميس بعد صراع مع المرض.

وقال بيان لبيت العائلة المصرية بمحافظة الأقصر أن العمدة صالح نصير، كان صاحب جولات عديدة بمحافظات الجمهورية ساهمت فى إنهاء الخصومات الثأرية، وتحقق على يديه بمشاركة لجان المصالحات، إنهاء خصومات ثأرية دامت عشرات السنين .

كما جاء بالبيان، أن الأمين العام لبيت العائلة بالأقصر، الشيخ محمد الرملي، وجميع لجان بيت العائلة، يتقدمون بخالص العزاء والمُواساة لأهالى المحاميد، سائلين الله – عزَّ وجلَّ- أن يتغمده بواسع رحمته جزاء ما قدَّم، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

يذكر أن العمدة صالح نصير، عمدة المحاميد، عم ضياء رشوان نقيب الصحفيين السابق، ونجل عم الدكتور عبدالدايم نصير مستشار شيخ الأزهر.