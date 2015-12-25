سقوط خاطفى حقائب السيدات بكفر الشيخ فى قبضة الأمن

تمكنت مباحث قسم أول برئاسة المقدم أحمد سكران ، تحت إشراف اللواء محمد عاطف شلبى مدير أمن كفر الشيخ، اليوم الجمعة، من إلقاء القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة حقائب السيدات من شوارع كفر الشيخ، وهم "أحمد .ف.م" 17سنة، عاطل من قرية الحمراى التابعة لمركز كفر الشيخ، و"إبراهيم .أ.ا" 17سنة عاطل من قرية الحمراى، وتعرفت السيدات على المتهمين وتحرر المحضر رقم 11602 قسم أول وجارى العرض على النيابة العامة.

تلقى اللواء محمد عاطف شلبى مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً من اللواء أشرف ربيع مدير إدارة البحث الجنائى العميد، يفيد بتلقى العميد محمد رميح مأمور قسم أول كفر الشيخ، عدة بلاغات متعددة عن سرقة حقائب السيدات من الشوارع بمدينة كفرالشيخ باستخدام دراجة نارية.

وأمر مدير الأمن اللواء أشرف ربيع مدير إدارة البحث الجنائى بتشكيل فريق بحث برئاسة المقدم أحمد سكران رئيس مباحث قسم أول وعضوية معاونيه النقيبين عمرو فتح الله ومحمد أبو شعيشع واعترف المتهمان بخطف حقائب الفتيات وتحرر المحضر رقم 11602 قسم أول وجارى العرض على النيابة العامة .