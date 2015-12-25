قميص ميسي يساعد البوسنة طبيا

(إفي): بعث ليونيل ميسي نجم برشلونة بقميص يحمل توقيعه إلى مزاد خيري لمساعدة قسم طب الأطفال في مدينة ترافنيك البوسنية.

ونقلت صحيفة (أفاز) المحلية عن الناشطة الإنسانية جاسمينا فايكيتش أن الأموال التي ستجمع في المزاد من بيع قمصان عدد من الرياضيين ستخصص لشراء معدات طبية جديدة للقسم.

وتمكنت فايكيتش من الاتصال بالنجم الأرجنتيني عبر عدد من الناشطين الإنسانيين في كتالونيا لطلب مساعدته، و"عندما علم ميسي بأن الأمر يتعلق بأطفال، عرض دعمه على الفور وبعث بالقميص الذي يحمل توقيعه".

ويتضمن المزاد الذي يدأ في 21 من الشهر الجاري ويستمر حتى الخامس من يناير المقبل، قمصانا للكرواتي ماتيو كوفاسيتش لاعب ريال مدريد والبوسنيين إدين دجيكو وميراليم بيانيتش لاعبي روما.

أيضا هناك قمصان للاعب التنس البوسني دامير دجومور والعداء اميل توكا وبطلة العالم في الوثب العالي بلانكا فلاسيتش.

وأوضحت الناشطة البوسنية "بالنسبة لقميص ميسي لدينا عرض بالفعل بقيمة ألف مارك (نحو 500 دولار) ولقميصي دجيكو وبيانيتش بقيمة 500 (نحو 250 يورو)".