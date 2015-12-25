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"التنسيقية لتنمية شمال سيناء" تعقد ورشة بالتعاون مع "صناع الحياة"

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"التنسيقية لتنمية شمال سيناء" تعقد ورشة بالتعاون مع "صناع الحياة" "التنسيقية لتنمية شمال سيناء" تعقد ورشة بالتعاون مع "صناع الحياة"
عقدت اليوم اللجنة التنسيقية لتنمية محافظة شمال سيناء، والتى تضم عددا من رؤساء الجمعيات الخيرية وممثلين لكل مراكز المحافظة، ورش العمل بالتعاون مع مؤسسة صناع الحياة، للانتهاء من وضع خطة استراتيجية لتنمية المحافظة خلال الـثلاث سنوات القادمة.

وأعلنت اللجنة فى بيان لها صدر قبل قليل أن الورشة تستمر ثلاثة أيام تبدأ من اليوم الجمعة وحتى صباح بعد غد الأحد، حيث سيتم مناقشة أبرز المشروعات التنموية التى تحتاجها المحافظة، وطرق التنمية وحصر الاحتياجات الحقيقية، وتحديد المشكلات العامة التى تعانى منها المحافظة.
>يحضر الورشة عدد كبير من الجمعيات أبرزها جمعية صناع الحياة وكنوز البردويل والبر وتنمية المشروعات الصغيرة وحقوق المرأة السيناوية، وجمعية تنمية ورعاية المرأة بالحسنة، وعدد من الشخصيات السياسية، وممثلين لقبائل المحافظة.

من جانبه قال الدكتور محمد يحيى عضو اللجنة التنسيقية لتنمية المحافظة رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الحياة، إن أهل سيناء أكثر دراية بها ورغبة فى تنمية المحافظة، مضيفا أن صناع الحياة دورها تنسيقي فقط وتعمل على تجميع جميع الأصوات وممثلي الجمعيات الخيرية والمجتمع المدني وسياسيين وإعلاميين لكى يضعوا هم خطة تنمية شمال سيناء ويشرفوا عليها لان أهل سيناء أدرى بشعابها .

وذكر يحيى في بيان للمؤسسة أن الورش ستساهم بشكل كبير في وضع خطة استراتيجية حقيقية، لأنها ستأتى من مواطنين يعيشوا على أرض المحافظة ويعرفوا طبيعتها وما الذى تحتاجه كل منطقة حيث سيتم تشكيل 4 لجان منهم كل لجنة ستكون مسئولة عن وضع مقترحات وتصورات لتطوير الملف المكلفة به مثل التعليم الصحة والتنمية الزراعية والثروة السمكية ودعم المرأة المعيلة ومحو الأمية وابرز المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تحتاجها المحافظة وضع خطة استراتيجية مدتها 3 سنوات تشمل كل طرق التطوير للمحافظة .

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مصر 365