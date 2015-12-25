بالصور.. نواب قطور وبسيون بالغربية يتحالفون لخدمة أهل دائرتهم

وبدأ النواب فى تنفيذ التحالف بعقد اجتماع مع المحاسب عبد الرحمن العرباوى رئيس مركز ومدينة قطور، ومديرى إدارات المصالح الحكومية المختلفة، ورؤساء الوحدات المحلية لمركز قطور، لبحث سبل تسهيل وتنفيذ طلبات المواطنين، وأيضا استعراض مشاكل تلك الإدارات ومطالبها لتحقيق الصالح العام لكل المواطنين من أهالى الدائرة، وناقش النواب الثلاثة احتياجات مستشفى قطور المركزى والوحدات الصحية على مستوى مركز قطور، ومشكلة الصرف الصحى بجميع قرى المركز، ومشكلة محطة تقطير المياه بقرية محلة مسير، والتى تخدم مركز قطور وجزءا من مركز المحلة الكبرى، وأيضا رصف الطرق ومشكلة القمامة.. ووفرت الإدارات المعنية كل السبل للعمل على حل تلك المشاكل، واتخاذ اللازم فى ذلك لتحقيق آمال وطموحات المواطنين.
وعن مركز بسيون اتفق النواب الثلاثة مع النائب سامح حبيب ابن بسيون على التواصل بينهم، وعقد اجتماع مع رئيس مركز ومدينة بسيون ومديرى إدارات المصالح الحكومية المختلفة، ورؤساء الوحدات المحلية لمركز بسيون لحصر مشاكل المركز، والسعى على إيجاد حلول لها تسهيلا على المواطنين، كما تم الاتفاق على وجود مقر خدمى ثابت أيضا بمركز بسيون يعقد به اجتماع شهرى خاص بمركز بسيون.
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