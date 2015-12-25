تجارب علمية تؤكد: أدوية الكآبة تؤخر ظهور الشيخوخة

أكدت نتائج تجارب علمية على ان المستحضرات الطبية المضادة للكآبة قادرة على تبطيء الشيخوخة.

أجرى علماء من معهد سكريبس للبحوث العلمية في الولايات المتحدة تجارب علمية لتحديد تأثير المستحضرات الطبية في الجسم.

حقن العلماء مستحضر مضاد للكآبة في جسم أحد انواع الديدان الاسطوانية غير الطفيلية “Caenorhabditis elegans ” حيث سبق لهم ان لاحظوا ان هذا المستحضر يطيل العمر بنسبة 30- 40 بالمائة.

وكان الهدف من هذه التجربة القاء الضوء على كيفية تأثير هذا المستحضر في جسم هذه الديدان. لهذا قسم العلماء ألف دودة الى مجموعتين: المجموعة الأولى كانت تعيش على الماء فقط، في حين أن المجموعة الثانية حقنت بالمستحضر الطبي المضاد للكآبة.

واتضح من نتائج التجربة ان الجينات تحت تأثير المستحضر الطبي تصرفت بصورة مختلفة وعاد الشباب إلى خلايا هذه الديدان.

بعد ذلك اختبر العلماء المستحضر الطبي المضاد للكآبة على الفئران وخلايا الدماغ البشري، حيث اثبتت النتائج انه يؤثر بالصورة نفسها في الفقريات.