ناسا تختبر نماذج أزياء فضائية للمريخ

قام فريق من العلماء في جامعة داكوتا الشمالية باختبار نماذج لأزياء فضائية ستستخدم على سطح المريخ.

جاء ذلك على الصفحة الرئيسية لموقع ناسا الرسمي حيث قالت إن الأزياء الفضائية تم اختراعها لعمل رواد الفضاء على سطح المريخ بحيث تكون أكثر قابلية للتحرك وأكثر حماية من الظروف الحرجة التي قد يواجهها رائد الفضاء في المريخ. كما اشترط أن يمونه الزي الفضائي بالماء والاكسجين.

وقال مصممو الأزياء الفضائية إن اختراعهم سيكون عبارة عن مركبة فضائية مصغرة يشعر رائد الفضاء الذي يرتديها بالحد الأقصى الممكن من الراحة.

وأشارت ناسا أيضا إلى أن الأزياء الفضائية الجديدة قادرة على العمل في ظروف انعدام الجاذبية أو قوة الجاذبية الضعيفة.

وقد جرت تجربتها في الصحراء الأمريكية وفي مختبر بفلوريدا حيث أعدت ظروف خاصة تحاكي ظروف المريخ.