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سفارة ليبيا بالقاهرة: نحتاج لحكومة تنال ثقة الجميع ومللنا الفرقة والدمار

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سفارة ليبيا بالقاهرة: نحتاج لحكومة تنال ثقة الجميع ومللنا الفرقة والدمار سفارة ليبيا بالقاهرة: نحتاج لحكومة تنال ثقة الجميع ومللنا الفرقة والدمار
أكد القائم بأعمال سفارة "ليبيا "بالقاهرة، السفير محمد صالح الدرسى، أنه يحترم إردة الشعب الليبى الذى يرغب فى وجود حكومة توافقية تنال قبول كل أطياف المجتمع الليبى.

وأضاف الدرسى فى بيان صحفى، أنه يتمنى الوفاق بين كل أعضاء البرلمان والحكومة على مستوى الأعضاء والرئاسة على حكومة التوافق، وأن يكون هناك مصالحة وإخلاص فى نوايا الجميع من أجل أبناء الشعب الليبى، الذين سئموا الفرقة وغياب الأمن وإراقة الدماء والشقاق والخلاف.

وقال الدرسى إنه يأمل فى مصالحة عامة بين كل فئات الشعب الليبى حتى "نؤسس ليبيا القوية بكل مؤسساتها" من جيش وشرطة قادرين على فرض الأمن خارجيا وداخليا، بالإضافة إلى العمل على إعادة بناء الوطن الذى دمرته الحروب ونهبت ثرواته.

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