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مسئول أمنى:داعش فى ليبيا يضم حوالى 5000 مقاتل من بينهم قيادات تونسية

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مسئول أمنى:داعش فى ليبيا يضم حوالى 5000 مقاتل من بينهم قيادات تونسية مسئول أمنى:داعش فى ليبيا يضم حوالى 5000 مقاتل من بينهم قيادات تونسية
أفاد المكلف بالإعلام بوزارة الداخلية، وليد الوقينى، اليوم الجمعة بإن تنظيم "داعش" فى ليبيا يضم ما بين 4000 و5000 مقاتل، وقد تم تعيين عناصر تونسية فى مناصب قيادية"، وفقا لما ذكرته الإذاعة التونسية.
>وأضاف الوقينى - على هامش ندوة دولية حول "تداعيات نشر التنظيمات الارهابية فى شمال إفريقيا وجنوب المتوسط - أن تزايد المقاتلين الاجانب قد تكون له انعكاسات سلبية على بلدان الجوار الليبى خاصة وأن الوضع فى ليبيا له عدة احتمالات من بينها وقوع تطورات عسكرية ميدانية من شأنها دفع المقاتلين الأجانب الى العودة إلى بلدهم.

وأشار إلى وجود أكثر من 600 تونسى عادوا من بؤر التوتر فيما قتل نحو 800 من بين 3000 ينتمون إلى جماعات إرهابية متطرفة بسوريا.
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