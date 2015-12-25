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أخبار العراق اليوم.. بغداد تلوح بالمقاومة ضد تركيا

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أخبار العراق اليوم.. بغداد تلوح بالمقاومة ضد تركيا أخبار العراق اليوم.. بغداد تلوح بالمقاومة ضد تركيا
ركزت أخبار العراق اليوم حول تلويح بغداد بالمقاومة ضد تركيا إذا رفضت سحب قوات لها تتمركز قرب الموصل، وذلك بعد يوم واحد من مطالبة وزراء الخارجية العرب أنقرة بالامتثال لطلب بغداد.

وقال وزير الخارجية العراقى إبراهيم الجعفرى، فى مقابلة مع وكالة "رويترز" اليوم الجمعة، إن العراق يرفض الحرب "لكن إذا أصرّ الطرف المقابل فالخيار مفتوح".

وتحدث الجعفرى فى القاهرة غداة اجتماع غير عادى لوزراء خارجية الجامعة العربية، طالبوا فيه تركيا بسحب نحو 150 جنديا من معسكر بعشيقة قرب الموصل بشمال العراق، الذى تقول أنقرة إنها تجرى فيه مهام تدريب تستهدف تنظيم الدولة الإسلامية، وتقول بغداد إنه "تغلغل غير قانونى" تم بدون موافقة العراقية.


>كما تناولت أخبار العراق اليوم، طلب جامعة الدولة العربية لتركيا بسحب قواتها من شمال العراق، معتبرة توغلها اعتداءً على سيادة العراق، حيث أكدت الجامعة أمس فى بيان عقب اختتام اجتماع وزراء الخارجية العرب الخاص بالعراق دعم الحكومة العراقية فى مساعيها ضد التوغل التركى.

وتناولت أخبار العراق اليوم أيضا، دعوة المرجع الشيعى الأعلى فى العراق آية الله على السيستانى، على لسان المتحدث باسمه إلى الإفراج عن القطريين المخطوفين فى جنوب البلاد.

وطالب أحمد الصافى ممثل السيستانى فى خطبة الجمعة اليوم، بإطلاق سراح المختطفين أيا كانوا، قائلا "نستنكر عمليات الاختطاف لأهداف سياسية ومن ذلك ما وقع مؤخرا من اختطاف لعدد من الصيادين الذين دخلوا البلد بصورة مشروعة".

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مصر 365

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