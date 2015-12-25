شعبية زيدان تتفوق على مورينيو في تدريب النادي الملكي

نشرت صحيفة ماركا الإسبانية، اليوم الجمعة، نتائج الاستطلاع الذي أجرته عن المدرب المفضل لعشاق ريال مدريد في حال رحيل المدرب الحالي رافاييل بينيتيز.

ودارت شائعات كثيرة في الأيام الأخيرة بشأن مستقبل بينيتيز مع ريال مدريد بسبب تواضع أداء الفريق والنتائج السلبية الأخيرة في البطولة المحلية ، كما ذهب البعض إلى أن قرار إقالة بينيتيز قد اتفق عليه في إدارة النادي وهو بانتظار تطبيقه.

ومن بين أشهر الأسماء المرشحة لاستلام الدفة التدريبية للملكي يظهر اسم البرتغالي جوزيه مورينيو الذي أقيل من تدريب تشيلسي الأسبوع الماضي، والفرنسي زين الدين زيدان نجم ريال السابق ومدرب الفريق الثاني الحالي.

ووفقا للتصويت الذي أجرته ماركا وشارك به أكثر من 64 ألفا جاء زيدان في المرتبة الأولى بحصوله على 53% ، أمام مورينيو 31% ، فيما جاء في المركز الثالث فيكتور فيرنانديز بنسبة ضئيلة 16%.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث على سلم ترتيب الدوري الإسباني حاليا، بفارق نقطتين عن برشلونة (لعب مباراة أقل) وأتلتيكو مدريد، علما أن الصحف الإسبانية تتحدث دوما عن وجود مشاكل لمدرب نابولي الإيطالي السابق مع العديد من لاعبي الميرينغي.