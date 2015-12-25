“الزراعة”: لدينا 26 ألف رأس من الماشية والأغنام جاهزة للطرح فى الأسواق

قال الدكتور سيد جاد المولى رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطرى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، “يوجد بمحاجر الهيئة رصيد من الحيوانات الحية يبلغ 26 ألف رأس، منها 8 آلاف رأس من العجول الحية، و14 ألف رأس أغنام، و4آلاف رأس من الأبل للذبيح الفورى، جاهزة للطرح فى الأسواق والمجمعات الاستهلاكية لتكون متوافرة وفى متناول الجميع، وتنطبق عليها جميع الاشتراطات البيطرية والحجرية، وخالية من الأمراض لتغطية احتياجات المستهلك وسد الفجوة”.

وأكد “جاد المولى” فى تصريحات صحفية،أن أجهزة “الهيئة” تقدم أفضل سبل الرعاية البيطرية والتغذية بأحدث التركيبات العلفية إلى العجول المستوردة الصغيرة للوصول بأوزانها إلى 450 كيلو جرام على الأقل خلال فترة ما قبل الذبح، مؤكداً أن العجول المستوردة تخضع لعمليات الكشف والتحصين بيطرياً فى دولة المنشأ تحت إشراف بيطرى مصرى كامل، للتأكد من خلوها من الأمراض الوبائية المعدية قبل شحنها إلى مصر.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطرى، أن هناك لجان بيطرية مشكلة من قبل “الهيئة” للكشف وفحص جميع الشحنات القادمة من جميع الدول التى يتم الاستيراد منها، لافتاً إلى أن جميع العجول الحية يتم استيرادها عن طريق القطاع الخاص بعد منح الهيئة الموافقة، وتنطبق عليها جميع الاشتراطات البيطرية والحجرية وخالية من الأمراض تطرح فى الأسواق والمجمعات الاستهلاك لتغطية احتياجات المستهلك وسد الفجوة.