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«هيكل»: مصر على حافة الخروج من التاريخ.. والبلاد تعمل دون خريطة مستقبل

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«هيكل»: مصر على حافة الخروج من التاريخ.. والبلاد تعمل دون خريطة مستقبل «هيكل»: مصر على حافة الخروج من التاريخ.. والبلاد تعمل دون خريطة مستقبل

محمد حسنين هيكل

قال الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل، إنه يخشى أن تكون على حافة الخروج من التاريخ، مؤكدًا أن البلاد تسير دون خريطة واضحة للمستقبل.

وأضاف هيكل، فى حلقة جديدة من حلقات برنامج “مصر أين وإلى أين؟”، الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على فضائية “سى بى سي”: “* نحن فى لحظة خطرة جداً.. بالتأكيد كنا نواجه خطورة غياب البوصلة، وفى بعض اللحظات ضلت البلد طريقها للمستقبل ونحاول الوصول من وقت لأخر لنقطة انطلاق حقيقية، وهنا نحتاج لجهد غير عادى لامساك زمام الأمور مرة أخرى ثم التطلع للعالم، ولا يبدو أننا نفهم ونعى العالم من حولنا كما يجب والتغيرات التى يمر بها العالم حولنا يومياً وكيف نجد طريقنا للمستقبل لغياب البوصلة”.

وتابع هيكل: “أكل الناس هو أبسط شيء ممكن تحقيقه تصورى مستقبل وأعطيه للناس، وأعود إلى ما فعله عبد الناصر وقيمة ما صنعه رغم الأخطاء لكن فى لحظة من اللحظات عبر عن مطالب الناس وحاول التحرك فى طريق الاستجابة لها وهذا جعله بطل شعبى”.

 

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