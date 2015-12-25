الزراعة: وفد من إندونسيا يزور القاهرة لفتح أسواقها أمام الموالح المصرية

قال الدكتور سعد موسى رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، إن هناك وفد من سلطات الحجر الزراعى الإندونيسى وسلامة الغذاء، زار مصر أمس للاطلاع على الإجراءات الحجرية المتبعة فى تصدير الموالح لدول العالم، داخل محطات التعبئة، والخاصة ببرنامج مكافحة الآفات والأمراض.

وأكد رئيس الحجر الزراعى، أنه قريبا سيتم فتح الأسواق الإندونيسية لأول مرة عبر ميناء جاكرتا أمام الموالح المصرية، مما يزيد معدل التصدير، وذلك بعد اطلاع الوفد الإندونيسى، على منظومة العمل والرقابة والمتابعة والتفتيش على صادرات المنتجات الزراعية المصدرة لدول العالم، وخلوها من أى آفات أول أمراض.