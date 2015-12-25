الجمعية العمومية الطارئة لأطباء أسيوط تطالب بإقالة وكيل وزارة الصحة

طالبت الجمعية العمومية الطارئة لأطباء أسيوط بوضع حد للتعسف في ممارسة السلطة، ووضع حد لإقالة مديرى المستشفيات والإدارات دون تحقيق أو إدانة، وطالبت بإقالة وكيل وزارة الصحة بأسيوط، لتدنى مستوى الخدمة الصحية منذ توليه منصبه، والتعسف فى استخدام السلطة، ونقل المديرين دون تحقيق.

كما قررت الجمعية العمومية إرسال خطاب لكل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزيرالصحة، ومحافظ أسيوط، للمطالبة بإقالة وكيل وزارة الصحة بأسيوط، والمطالبة بعدم نقل أو استبعاد أى وظيفة قيادية أو إدارية داخل مديرية إدارة الشئون الصحية إلا بعد تحقيق وإدانة، وفى وجود لجنة ممثلة من النقابة الفرعية بأسيوط، وإرسال خطاب للنقابة العامة لاستكمال التحقيق مع وكيل وزارة الصحة، وفى حالة عدم التحقيق خلال 15 يوما، يتم إحالته للتحقيق فى النقابة الفرعية بأسيوط.

يذكر أن الجمعية العمومية الطارئة دعا لها 250 طبيبا من أعضاء الجمعية العمومية، لمناقشة استبعاد الدكتورأحمد أنور وكيل وزارة الصحة لمديرى المستشفيات، من بينهم نقيب الأطباء مدير مستشفى أسيوط العام.

حضر الجمعية العمومية الدكتور محمد جمال عبدالعزيز نقيب أطباء أسيوط، والدكتور عبد الحكيم عبدالستار عضو مجلس النقابة العامة، والدكتور محمد على رسلان أمين عام النقابة، والدكتور ضياء عبدالحميد عضو مجلس النقابة عن جنوب الصعيد، والدكتور مايكل وجيه أمين الصندوق، والدكتور أحمد أنور وكيل وزارة الصحة بأسيوط.