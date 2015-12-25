بابا الفاتيكان يدعم جهود الأمم المتحدة لإنهاء الصراع في سوريا وليبيا

أعرب بابا الفاتيكان فرنسيس اليوم الجمعة، عن دعمه لجهود الأمم المتحدة لإنهاء الصراع في كل من سوريا وليبيا، داعيا الليبيين إلى تخطي الخلافات بعد التوقيع على اتفاق سلام الأسبوع الماضي في الصخيرات المغربية.

وأعرب بابا الفاتيكان – في رسالته بمناسبة أعياد الميلاد – عن أمله في أن يؤدي الاتفاق الذي تم التوصل إليه في الأمم المتحدة، وفي أسرع وقت ممكن، إلى “إسكات دوي الأسلحة في سوريا”.

وفي السياق ذاته، حث البابا، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، الإسرائيليين والفلسطينيين على استئناف المفاوضات المباشرة.

وفيما يتعلق بأزمة اللاجئين، أشاد فرنسيس بالجهود التي تبذلها بعض الدول “لتقديم المساعدة اللاجئين والترحيب بأعدادهم الهائلة”.

أ ش أ