حصاد ماسبيرو 2015 : الدوري.. و30 فيلم تسجيلي. .وبث مشترك بين تليفزيون الكويت و«صباح الخير يا مصر»

كتبت – إنجي لطفي

تنشر وكالة أنباء «ONA» حصاد ماسبيرو (اتحاد الإذاعة والتلفزبون ) في مختلف القطاعات خلال عام 2015 تغطية الانتخابات البرلمانية:

_اتحاد الإذاعة والتليفزيون قام بإعداد خطة برامجية للتغطية الإعلامية للانتخابات البرلمانية وتشكيل لجنه لمتابعة تنفيذ التغطية لكافة مراحل العملية الانتخابية.

_ قطاع الأخبار : الانتخابات على الهواء من جميع محافظات وتوفير سيارات البث الخارجي وتقارير إخبارية من خلال المراسلين في كافة المحافظات .

_ صوت الشعب : تخصص فترة جديدة بعنوان ” نائب الشعب ” لمتابعة الانتخابات البرلمانية “.

-برامج جديدة بقطاع الأخبار ” سيادة الناخب..اختار صح ” و الطريق إلى البرلمان .

_ برامج جديدة بالإذاعة المصرية وفترات مفتوحة لتغطية مراحل العملية الانتخابية .

_القنوات الإقليمية تنسق مع قطاع الأخبار لبث تقارير حيه ومباشرة لمراحل العملية الانتخابية .

_لجنة متابعة ورصد وتقويم دعاية الإعلامية والإعلانية للانتخابات البرلمانية 2015تصدر تقريرها الأول عن التغطية الإعلامية للانتخابات البرلمانية 2015 .

> _المؤتمر الصحفي الأول للجنة متابعة ورصد وتقويم الدعاية الإعلامية والإعلانية للانتخابات البرلمانية 2015 .

عصام الأمير: إعلام الدولة قام بدوره الوطني في الاستحقاق الثالث من خارطة المستقبل.

أبرز وأهم التغطيات الإعلامية للمؤتمرات والمشروعات القومية والزيارات الرئاسية

_عصام الأمـــير: افتتاح قناة السويس الجديدة يوم تاريخي في حياة الأمة المصرية وتوفير كافة الإمكانيات الفنية لنقل حفل افتتاح القناة .

_قطاع الأخبار : استنفار بقطاع الأخبار لتغطية حفل افتتاح قناة السويس والانتخابات البرلمانية وتغطية خاصة لنقل الاحتفال بقناة السويس الجديدة .

_حفل افتتاح قناة السويس الجديدة حصرياً عبر كاميرات قطاع الأخبار.

_ استوديو موحد للإذاعة اعتباراً من الأول من أغسطس للاحتفال بقناة السويس الجديدة الإذاعة المصرية تستبق الحدث بزيارة استثنائية لقناة السويس الجديدة .

_أصدر عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون قرارا بتشكيل لجنة برئاسة رئيس قطاع الأخبار لوضع خطة عمل لتغطية مؤتمر قمة التكتلات الأفريقية الثلاثة بشرم الشيخ .

_قطاع الأخبار ينقل وقائع القمة العربية بشرم الشيخ.

_بروتوكول تعاون بين اتحاد الإذاعة والتليفزيون وشبكة صدى البلد لإقامة حفل ختام للمؤتمر الاقتصادي .

_بروتوكول تعاون بين اتحاد الإذاعة والتليفزيون وقنوات القاهرة والناس لتغطية أنشطة المؤتمر الاقتصادي .

_حصرياً: قطاع الأخبار ينقل وقائع المؤتمر الاقتصادي من شرم الشيخ .

_التغطية الإعلامية لافتتاح مشروع تنمية محور بور سعيد .

_قطاع الأخبار يقوم بتغطية حية ومباشرة لفعاليات اجتماع وزراء الإعلام العرب .

_إذاعة مباريات دورة الترقي على شاشة التليفزيون المصري .

_التليفزيون المصري ينقل مباريات بطولة الدوري العام .

_التليفزيون المصري ينقل فعاليات دورة الألعاب الأفريقية سبتمبر المقبل .

_خطة الإذاعة المصرية لتوعية المواطنين بضرورة حماية نهر النيل من التلوث.

_ عصام الأمير إذاعة القرأن الكريم لها دور هام فى نشر تعاليم الإسلام السمحة.

_ لأول مرة الإذاعة المصرية تنقل صلاة الجمعة من الفرافرة بالوادي الجديد .

حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائى بالتليفزيون المصرى .

مهرجان القاهرة السينمائى حصريا بقناة نايل سينما .

قطاع الأخبار : بعثة خاصة لتغطية زيارة الرئيس الى روسيا .

_تغطية زيارة الرئيس للكويت.

_بث مشترك بين تليفزيون الكويت وبرنامج صباح الخير يا مصر لتغطية زيارة الرئيس لدولة الكويت .

_بعثة خاصة إلي ألمانيا والمجر لتغطية زيارة الرئيس السيسى .

_ زيارة السيد رئيس الجمهورية لاثيوبيا للمشاركة فى اجتماعات القمة الأفريقية .

_تغطية زيارة الرئيس الروسي بوتين بالإذاعة المصرية .

الإعلام الوطني ومواجهة الإرهاب

_عصام الأمير بمؤتمر الإعلام ومواجهة الإرهاب : للإعلام دور هام في مواجهة الإرهاب في حرب الدولة المصرية ضد الإرهاب .

_كان للإعلام الوطني دوره في توضيح الصورة الكاملة للمواطن المصري بخطورة الإرهاب الأسود وكيفية مساندة الدولة في حربها من خلال العديد من البرامج والتغطيات والبروموهات ، والمساهمة في توضيح الصورة للعالم أن الشعب المصري قام بثورة ضد قوى التطرف ، وتطويع وإنتاج برامج جديدة لتوضيح تعاليم الدين الإسلامي الوسطي والبعد عن العنف والتعصب .

_اتحاد الإذاعة و التليفزيون يدعم السياحة المصرية و يُبث برامجه من شرم الشيخ .

برامج ومسلسلات جديدة

_توقيع عقد بين اتحاد الإذاعة والتليفزيون وشركة بلاك أند وايت لإنتاج أضخم برنامج ” توك شو ” .

_مسلسل “حكايات ولاد الأرض” علي جميع شبكات الإذاعة المصرية من انتاج شركة صوت القاهرة بطولة إياد نصار ومى سليم .

_التليفزيون المصرى يستعد لإنتاج 30 فيلماً تسجيلياً عن كنوز مصر ومحمياتها الطبيعية وافق السيد عصام الأمير / رئيس مجلس الأمناء ومجلس الأعضاء المنتدبين على المشروع الذي تقدمت به الاذاعه المصريه لعمل إنتاج درامي طوال العام .

الحصاد الهندسي

د.مختار جمعه وعصام الأمير يفتتحان أكبر محطة تقوية لإرسال إذاعة القران الكريم بالسنطة ” .

وصول إرسال القناة الأولى والثانية وراديو مصر إلى حلايب حتى منطقة أبو رماد.

إذاعة الأغاني تصل إلى العالمية بالبث علي أجهزة الراديو انترنت .

جولات تفقدية ومتابعة تطوير العمل باستوديوهات المقطم .

قنوات وبرامج اتحاد الإذاعة والتليفزيون تحتل مراكز متقدمة بتقرير ابسوس لقياس نسب المشاهدة .

اجتماعات جامعة الدول العربية

> اتحاد الإذاعة والتليفزيون يشارك في اجتماعات الدورة الـ46 لمجلس وزراء الإعلام العرب .

المشاركة في اجتماعات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب .

اختيار مصر بالإجماع لرئاسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب للعامين القادمين .

الأمير يشارك باجتماعات اتحاد الإذاعات العربية بتونس.

مقترح التشريعات والقوانين المنظمة للإعلام المصري

شارك اتحاد الإذاعة والتليفزيون فى وضع تصور للتشريعات والقوانين المنظمة للإعلام المصري وإنشاء المجلس الوطني للإعلام والمشاركة في الاجتماعات للهيئات الخمس المعنية بالصحافة والإعلام والتي ناقشت هذه المقترحات ووضعها فى صورتها النهائية وإرسالها للسيد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء للإطلاع و المطالبة بإصدار قانون بها .

التعاون الإعلامي مع العديد من الهيئات الإعلامية

تعاون إعلامي بين مصر واليونان

عصام الأمير يلتقي وزيري إعلام البحرين ولبنان .

عصام الأمير يلتقي وزير إعلام الجزائر .

مذكرة تفاهم بين اتحاد الإذاعة والتليفزيون والهيئة العامة الصينية للإعلام .

توقيع اتفاقية بين إذاعة بي بي سي عربي واتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري لبث برنامج (بروح رياضية) .

تعاون إعلامي بين مصر والكويت .

تعاون إعلامي بين مصر و توجو .

تعاون إعلامي بين مصر و الصين بمناسبة عام الثقافة الصينية .

بعثة من الإذاعة الصينية تزور الإذاعة المصرية .

برتوكول تعاون بين وزارة الري والموارد المائية والإذاعة المصرية تحت عنوان ” النيل مستقبلنا ” .

تعاون إعلامي بين مصر والمجر .

تعاون إعلامي بين مصر والكونغو الديموقراطية .

توقيع اتفاقية تعاون بين اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري واتحاد الإذاعات الدول الإسلامية .

تشكيل مجموعات عمل من القطاعات المشاركة فى ورشة العمل الأولى لانتاج الأفلام الوثائقية .

تعاون الإعلامي بين «الإذاعة والتليفزيون» والمجلس الثقافى البريطاني .

بدء الدورة التدريبية الثانية فى إنتاج الأفلام الوثائقية .

تعاون بين راديو النيل و جامعة القاهرة لتدريب طلبة الإعلام .

الحفاظ على المواد التراثية

تم تدشين و تفعيل اتفاقية جوجل مع اتحاد الإذاعة و التليفزيون لحفظ التراث و تحقيق البصمة الالكترونية .

إطلاق مشروع الموقع الإليكتروني الموحد لاتحاد الإذاعة والتليفزيون

تعاون بين اتحاد الإذاعة والتليفزيون والهيئة العربية للتصنيع لتطوير وأرشفة مكتبة التليفزيون .

تدريب الإعلاميين الأفارقة

> تخريج دفعات جديدة للمتدربين من الصحفيين والإعلاميين الأفارقة

مشاركات في مهرجانات اتحاد الإذاعة والتليفزيون

المشاركة فى المهرجان العربي للإذاعة والتليفزيون بتونس من 11-16 مايو 2015 .

التليفزيون و الإقليمية يشاركان بمهرجان تونس للإعلام .

القنوات المتخصصة تشارك فى الدورة السادسة عشر للمهرجان العربى للإذاعة والتليفزيون بتونس مايو الماضى .

المشاركة بفعاليات مهرجان الهند على ضفاف النيل .

ما يخص العاملين بماسبيرو

تدبير 21 مليون جنيه لمكافأة نهاية الخدمة للمحالين للمعاش وصرف مستحقات المحالين للمعاش بماسبيرو بدءاً من 19 أكتوبر الماضى .

إنشاء صندوق زمالة للعاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون .

زيارة رئيس الوزراء لماسبيرو تأتي في إطار دعم الدولة للإعلام الرسمي .

تكريم العاملين بشركة راديو النيل لحصولهم على مراكز متقدمة بتقارير نسب الاستماع خلال شهر رمضان .

إعادة تشكيل لجنة النصوص الغنائية الموحدة على مستوى الإتحاد .

إعادة تشكيل لجنة تقييم أداء المذيعين بالإذاعة والتليفزيون.

الأمير يوجه التهنئة للإعلاميين في عيدهم .

اجتماع مجلس الأعضاء المنتدبين باتحاد الإذاعة والتليفزيون .

الأمانة العامة باتحاد الإذاعة والتليفزيون تعقد ندوة حول صحة المرأة .

تغطية مناسبات و اعياد قومية

قامت شاشات وإذاعات الاتحاد بتغطية أهم المناسبات والأعياد الوطنية والقومية ومنها تغطية احتفالات انتصار حرب أكتوبر المجيدة الاحتفال بثورة 30 يونيو .

اتحاد الإذاعة و التليفزيون يحتفل بعيد تحرير سيناء بخريطة برامجية مميزه التليفزيون المصري يحتفل بعيد الشرطة وثورة 25 يناير .