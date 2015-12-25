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مقتل فلسطينى برصاص الجيش الإسرائيلى فى مواجهات شرق مدينة غزة

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مقتل فلسطينى برصاص الجيش الإسرائيلى فى مواجهات شرق مدينة غزة مقتل فلسطينى برصاص الجيش الإسرائيلى فى مواجهات شرق مدينة غزة
قتل شاب فلسطينى برصاص الجيش الاسرائيلى مساء الجمعة فى مواجهات بين متظاهرين فلسطينيين والجيش قرب نقطة نحال عوز العسكرية الاسرائيلية شرق منطقة الشجاعية شرق مدينة غزة، وفق مصدر طبى.

وقال المصدر "استشهد الشاب هانى وهدان وعمره 22 عاما برصاص قوات الإحتلال الاسرائيلى شرق الشجاعية"، موضحا أن عشرة أخرين على الأقل اصيبوا بالرصاص الإسرائيلى فى هذه المواجهات ونقلوا الى مستشفى الشفاء غرب غزة.
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