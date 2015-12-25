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أخبار المغرب اليوم..سفير الرباط بالقاهرة:سوء الفهم مع مصر بسبب الإعلام

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أخبار المغرب اليوم..سفير الرباط بالقاهرة:سوء الفهم مع مصر بسبب الإعلام أخبار المغرب اليوم..سفير الرباط بالقاهرة:سوء الفهم مع مصر بسبب الإعلام
ركزت أخبار المغرب اليوم، على تصريحات السفير محمد سعد العلمى، سفير المغرب لدى القاهرة، لموقع "هسبريس" الإخبارى المغربى حول العلاقات المصرية المغربية، حيث أكد إن "مرحلة "الاهتزاز" التى طالت العلاقات بين البلدين منذ مدة سحابة صيف عابرة سرعان ما انقشعت.
>وأضاف السفير المغربى بأنها كانت فترة "سوء فهم"، مؤكدا أن التوتر جاء بعد تصرفات وسائل إعلام مصرية تجاه ما اعتقدناه مسا بكرامة المغاربة.

وكشف العلمى من مقر إقامته بالقاهرة، وجود تنسيق وتعاون إستراتيجى بين والمغرب على مستوى القارة الإفريقية، مؤكدا أن "هناك تكاملا طبيعيا بين الدورين المغربى والمصرى فى القارة السمراء"، مضيفا: "هذا أحد الملفات التى نشتغل عليها، بما يحقق مصالحنا المشتركة".


>ومن أخبار المغرب اليوم، ما كشفته وسائل الإعلام المغربية حول اعتقال السلطات المغربية حوالى 200 شخص من أفريقيا وجنوب الصحراء حاولوا الوصول إلى مدينة سبتة الإسبانية سباحة انطلاقا من قرية بليونش المغربية، حيث اعترضت قوات الأمن حوالى 104 منهم فى حين عثرت على جثتين.

وحاول آلاف المهاجرين غير الشرعيين من جنوب الصحراء الوصول لأوروبا عبر سيتة ومليلة إلا أن السلطات المغربية غالبا ما تشدد عمليات المراقبة والملاحقة بالتعاون مع الجانب الإسباني.

كما تناولت أخبار المغرب اليوم أيضا، ما كشفه الموقع الإخبارى الإلكترونى الأسبانى المتخصص فى أخبار الطاقات المتجددة "دافليو رينوفابليسفيرديس أس" أن المغرب، بإنجازه العديد من حقول الطاقة الريحية والشمسية بجهات مختلفة، اختار "مستقبلا أخضرا".
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