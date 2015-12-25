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أخبار فلسطين اليوم.. استشهاد فلسطينى وإصابة 20 فى مواجهات مع قوات الاحتلال

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أخبار فلسطين اليوم.. استشهاد فلسطينى وإصابة 20 فى مواجهات مع قوات الاحتلال أخبار فلسطين اليوم.. استشهاد فلسطينى وإصابة 20 فى مواجهات مع قوات الاحتلال
ركزت أخبار فلسطين اليوم على العديد من التقارير، ومن ضمن أخبار فلسطين اليوم، استشهاد فلسطينى اليوم الجمعة، وإصابة 20 آخرين جراء المواجهات المندلعة فى مختلف محافظات قطاع غزة.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة الدكتور أشرف القدرة، إن الشهيد هو هانى رفيق وهدان (22 عاما)، وإنه استشهد بعد إصابته برصاص متفجر فى الرأس والوجه خلال المواجهات المندلعة فى منطقة المنطار شرق حى الشجاعية شرق غزة.

وأصيب 9 مواطنين بالرصاص الحى، والعشرات اختناقا بالغاز فى المواجهات المندلعة شرق حى الشجاعية، بينما أصيب أحد الشبان فى المواجهات المندلعة فى شمال غزة عند معبر بيت حانون "ايريز".

وذكرت وكالة "معا" الفلسطينية، أن ستة مواطنين أصيبوا فى تجدد المواجهات التى اندلعت عقب صلاة الجمعة، فى منطقة الفراحين شرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأضاف أن قوات الاحتلال تتعمد إطلاق الرصاص الحى على المتظاهرين فى منطقة الفراحين، موضحا أن سيارات الإسعاف نقلت المصابين الثلاثة إلى المستشفى الأوروبى الذين وصفت جراحهم بالطفيفة.

ومن أخبار فلسطين اليوم، توافد الآلاف من السياح والحجاج المسيحيين إلى ساحة كنيسة المهد فى بيت لحم لحضور احتفالات عيد الميلاد.

ونصبت شجرة عيد ميلاد كبيرة فى منتصف الساحة، مع العديد من الأضواء فى جميع أنحاء المكان، لتزيين واجهات العديد من المبانى التاريخية.

وعلى الرغم من الأجواء الاحتفالية، لا تزال هناك إجراءات أمنية مشددة فى المنطقة، بعد 100 يوم من التوتر بين الإسرائيليين والفلسطينيين فى أحدث موجة من العنف فى إسرائيل والأراضى الفلسطينية المحتلة.

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مصر 365