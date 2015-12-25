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قوات عراقية تتقدم جنوب الفلوجة بالأنبار بعد انهيار دفاعات «داعش»

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قوات عراقية تتقدم جنوب الفلوجة بالأنبار بعد انهيار دفاعات «داعش» قوات عراقية تتقدم جنوب الفلوجة بالأنبار بعد انهيار دفاعات «داعش»

داعش

صرح المتحدث باسم عمليات بغداد العميد سعد معن بأن دفاعات تنظيم (داعش) الإرهابي جنوبي الفلوجة بمحافظة الأنبار، انهارت وهرب مسلحو التنظيم مع تقدم قوات الجيش مدعومة بقوات “الحشد الشعبي” باتجاه الفلوجة.

وقال معن – في تصريح صحفي، اليوم الجمعة، إن قدرات التنظيم الدفاعية انهارت في مناطق العرسان والخضير جنوبي الفلوجة مع تقدم القوات، وهرب مسلحو التنظيم أمام تقدم القطاعات العسكرية من الفرقة 17 والفرقة السادسة ولواء “أنصار المرجعية” التابع للحشد الشعبي.

من جهة أخري، قتل مدني عراقي وأصيب سبعة آخرون في حادثين منفصلين اليوم بالعاصمة العراقية (بغداد)..وقال مصدر أمني إن عبوة ناسفة زرعت قرب مستوصف صحي بحي الفرات غربي بغداد انفجرت مما أسفر عن مقتل مدني وإصابة خمسة آخرين.

وأشار المصدر إلى أن عبوة ناسفة لاصقة كانت أسف سيارة لنقل الركاب انفجرت بمدينة الصدر شرقي بغداد، مما تسبب أدي لاصابة مدنيين اثنين بجراح مختلفة”.
>أ ش أ

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