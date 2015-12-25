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تفكيك 1300 خلية إرهابية خلال 2015 وعودة 600 تونسى من بؤر التوتر

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تفكيك 1300 خلية إرهابية خلال 2015 وعودة 600 تونسى من بؤر التوتر تفكيك 1300 خلية إرهابية خلال 2015 وعودة 600 تونسى من بؤر التوتر

أرشيفية

أكد المكلف بالإعلام بوزارة الداخلية التونسي وليد الوقيني، اليوم الجمعة، أن الوحدات الأمنية تمكنت خلال العام الجاري، من تفكيك أكثر من 1300 خلية إرهابية تعمل في التمويل والاستقطاب والتحريض على التواصل الإجتماعي وخلايا مسلحة وخلايا تعد لتنفيذ مخططات إرهابية، وفقا لما ذكرته الإذاعة التونسية.

وأضاف الوقيني – على هامش ندوة دولية حول “تداعيات نشر التنظيمات الارهابية في شمال إفريقيا وجنوب المتوسط – أن الأبحاث التي أجريت بعد الهجمات الإرهابية أوضحت أن أكثر الخطر يأتي من القطر الليبي باعتبار أن هذه المجموعات التى نفذت عمليات تديميرية في تونس تلقت تدريباتها في ليبيا وأدخلت الاسلحة من هناك.

وتابع أن هذا الامر تطلب اتخاذ العديد من الإجراءات من ضمنها تأمين الحدود بالساتر الترابي وتعزيز الوحدات الأمنية والعسكرية على الشريط الحدودي وتكثيف التفتيش على المعابر الحدودية البرية والبحرية واتخاذ احتياطات في المجال البحري.

وأشار إلى وجود خلايا تتبنى الفكر الداعشي وأخرى تابعة لكتيبة عقبة بن نافع، مؤكدا أن التعامل معهم يكون بالدرجة ذاتها لأنهم جميعا إرهابيين، مضيفا أن هناك أكثر من 600 تونسي عادوا من بؤر التوتر فيما قتل نحو 800 من بين 3000 ينتمون إلى جماعات إرهابية متطرفة بسوريا.

وأفاد بأن تبادل المعلومات يشكّل أحد أهداف مشاركة تونس في التحالف الذي تقوده المملكة العربية لمكافحة الإرهاب.

أ ش أ

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