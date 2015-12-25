صور | الليلة.. نانسي عجرم تستعد لإحياء البرايم الـ11 من «ستار أكاديمي»

كتبت: إنجي لطفي

استعدت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، لإحياء البرايم الحادي عشر من برنامج المسابقات الأشهر “ستار أكاديمي”، المذاع على شاشة سي بي سي، مساء اليوم الجمعة، حيث حرصت على الذهاب إلى الأكاديمية والتواصل مع الطلاب.

نانسي عجرم حرصت أيضا على التقاط الصور التذكارية مع طلاب ستار اكاديمي، كما شاركتهم في بروفات الغناء، وقدمت لهم عددا من النصائح حتى يخرج البرايم اليوم أفضل ما يكون، وسط بعض الممازحات بينها وبين الطلاب.

من المقرر أن تقدم النجمة اللبنانية أغنتين من ألبومها الأخير بمشاركة الطلاب، وأغنية ثالثة بمفردها، وسط أجواء أعياد الكريسماس.