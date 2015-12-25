نصائح مهمة لوقاية الطلاب من القلق النفسى قبل الامتحان.. أولها "بلاش خناق"



>من أسباب القلق النفسى والتخلص منه الأهل

الابتعاد عن الأجهزة الإلكترونية وقت الامتحان يقلل القلق النفسى..

أيام قليلة ويبدأ الطلاب فى المدارس امتحانات نصف العام، وهو ما يجعلهم فى حاجة إلى التركيز فى المذاكرة وعدم الوصول إلى حالة القلق النفسى حتى يحصلون على درجات عالية فى الامتحان وهو ما يلزم الأهل بتوفير أجواء الهدوء لأبنائهم.>وتقدم الدكتورة "نبيلة السعدى"، أخصائية التواصل الاجتماعى والمتخصصة فى سلوكيات الأطفال، مجموعة من النصائح للتغلب على القلق النفسى الذى يصيب الطلاب قبل الامتحانات، وتقول: "للأب والأم دور مهم وضرورى فى تغلب الطلاب على حالة القلق التى تصيبهم قبل الامتحانات نظرًا للهدوء الذى يوفرونه لهم، وهو ما يجعلهم يتفوقون، ويتم تحقيق هذا الهدوء بإبعاد الأهل عن المشاحنات الزوجية العلنية أمام الأبناء فى وقت الامتحانات حتى لا يصابون بالتوتر والاضطرابات وهى التى تقف حائلا بينهم وبين التركيز والاستيعاب الجيد".>وتضيف "نبيلة"، يفضل وضع أجهزة التليفزيون والكمبيوتر أو اللاب توب غيرها من الأجهزة الالكترونية التى يستخدمها الطالب فى التسلية فى أماكن بعيده عنه حتى لا تكون مصدر تشتت لانتباهه مع مراعاة خفض صوتها فى حالة استخدام أحد أفراد العائلة لها.

ويجب أن تتنازل الأسرة عن بعض التقاليد العائلية من أجل أبنائهم فى فترة الامتحانات بعدم استقبال الزيارات فى المنزل لأحد الأصدقاء أو أفراد العائلية حتى لا تتسبب الأصوات العالية فى كسر حالة الهدوء التى يحتاج إليها الطالب للمذاكرة قبل الامتحانات.