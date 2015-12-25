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القبض على عاطل بحوزته سلاح نارى قبل تشاجره مع بودى جارد بشارع الهرم

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القبض على عاطل بحوزته سلاح نارى قبل تشاجره مع بودى جارد بشارع الهرم القبض على عاطل بحوزته سلاح نارى قبل تشاجره مع بودى جارد بشارع الهرم
تمكنت مباحث الجيزة من ضبط عاطل بحوزته سلاح نارى اعترف بحيازته للتشاجر به مع "بودى جارد" ملهى ليلى بشارع الهرم لمنعه من الدخول، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

أثناء متابعة ضباط مباحث قسم شرطة العمرانية للحالة الأمنية بشارع الهرم تمكنوا من ضبط "شريف.ص" 30 سنة عاطل بحوزته فرد خرطوش، وبمواجهته عن سبب حيازته للسلاح النارى اعترف أنه كان فى طريقه للتشاجر مع "بودى جارد" ملهى ليلى، لمنعه من الدخول، فحرر المقدم محمد غراب رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية محضرا بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.
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