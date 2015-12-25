رئيس حى شرق المنصورة يرأس وفدا لزيارة كنيسة المسيح الملاك لتهنئة الأقباط

زار المهندس محمد محمود حسين، رئيس حى شرق المنصورة، اليوم الجمعة، كنيسة المسيح الملاك، التابعة لطائفة بالمختلط، نيابة عن محافظ الدقهلية حسام الدين إمام، لتقديم التهنئة للأقباط خلال احتفالات عيد الميلاد المجيد.

واستقبل وفد حى شرق المنصورة راعى الكنيسة وعددا من القساوسة، والشمامسة.

وقال "حسين" خلال زيارته، إن مصر تحتاج إلى جهد وفكر كل أبنائها من أجل بناء دولة ديمقراطية عصرية، مشيرًا إلى ضرورة التعاون والتنسيق الكامل بين جميع القوى الوطنية من أجل بناء مصر.

وقال القس برنابا منسى راعى كنيسة المسيح الملاك، إن مصر قادرة على إيقاف مسلسل الإرهاب بجهود جميع أطياف الشعب المصرى مسلمين ومسيحيين، مشيدًا بدور الأزهر والكنيسة والشرطة والجيش، مضيفًا أن كلنا نعيش فى بلد واحد وهو ملكنا جميعًا، وأن العدالة أوصى بها الله فى جميع رسالات السماء.