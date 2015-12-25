أمن الإسكندرية يوزع الحلوى احتفالاُ بالمولد النبوى

قام ضباط إدارة العلاقات العامة بمديرية أمن الإسكندرية، برئاسة العميد ناجى أنس، بتوزيع الحلوى على المواطنين بشوارع الإسكندرية، احتفالا بالمولد النبوى.

وقام الضباط بتهنئة المواطنين وطمأنتهم بالعمل على توفير الحماية والأمن والأمان لهم بتواجدهم المكثف فى كل دوائر المدينة، والعمل على ضبط الخارجين على القانون.

وقام الضباط بالرد على أسئلة بعض المواطنين وطمأنتهم وإعطاءهم الأرقام الخاصة بكل أقسام الشرطة والنجدة، وضرورة الاتصال سريعاً فى حالة ملاحظة وجود أى محاولة للخروج على القانون.

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