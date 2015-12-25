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محافظ بورسعيد وأعضاء البرلمان يتفقدون مشروعات الإسكان

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محافظ بورسعيد وأعضاء البرلمان يتفقدون مشروعات الإسكان محافظ بورسعيد وأعضاء البرلمان يتفقدون مشروعات الإسكان
تفقد اللواء مجدي نصر الدين أمين محافظ بورسعيد، وأعضاء مجلس النواب بالمحافظة اليوم، الـ43 عمارة لسكان الإزالات بمنطقة الأمين وناصر والسيد متولى، والــ10 عمارات بمنطقة السلام.

وتضمنت الجولة مشروع الإسكان التعاونى بحى المناخ، ومشروع المنحة الإماراتية، بمنطقة جنوب بورسعيد، الذى يتضمن 4032 وحدة سكنية.

وأكد المحافظ خلال جولته، بأنه بدأ العمل فى المرحلة الثانية لمشروع الإسكان الاجتماعى، بعدد 2880 وحدة سكنية.

وقال المحافظ، ان وزير الإسكان وافق علي تخصيص 4230 وحدة سكنية، بالمرحلة الثالثة للإسكان الإجتماعى، والمقرر طرحها خلال الفترة القادمة، كما وافق الوزير على1200 وحدة سكنية للأسر غير المستقرة سكنيا.

وفي السياق ذاته، أكد المحافظ أن جميع المشروعات السكنية سوف يتم توفير المياه والكهرباء والصرف الصحي بها، مؤكدا بأن هناك 19 ألف وحدة سكنية يجرى العمل بها في وقت واحد ما بين اسكان اجتماعى وتعاونى وإزالات وعشوائيات.

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