"صحة الفيوم" تعقد دورة تدريبية حول "ميكنة المواليد والوفيات"

نظمت إدارة الطب الوقائى بمديرية الصحة بالفيوم تدريبا تحت رعاية اللواء الدكتور ماهر الجاويش وكيل الوزارة، حول ميكنة المواليد والوفيات، حيث يتم تجميع المواليد والوفيات والتطعيمات بمراكز معلومات الإدارات الصحية وتتم مطابقتها مع بيانات إدارة الطب الوقائى.

حضر التدريب مسئولو الطب الوقائى بالإدارات الصحية، ومسئولو مراكز المعلومات بالإدارات وبالمديرية باشراف الدكتور عماد الدين حسن مدير الطب الوقائى.

وعرض محمود طه مسئول مركز المعلومات بمديرية الصحة، شرحا لقواعد تسجيل بيانات المواليد والوفيات سواء كان التسجيل ورقيا او الكترونيا بالوحدات والمراكز الطبية على مستوى المحافظة والبالغ عددها 135 مكتب صحة.