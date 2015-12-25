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عبد الحميد كمال وهيثم الحريرى يلتقون مجلس نقابة الأطباء لتبنى مشاكل الصحة بالبرلمان

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عبد الحميد كمال وهيثم الحريرى يلتقون مجلس نقابة الأطباء لتبنى مشاكل الصحة بالبرلمان عبد الحميد كمال وهيثم الحريرى يلتقون مجلس نقابة الأطباء لتبنى مشاكل الصحة بالبرلمان
عقد النائب عبد الحميد كمال بحضور النواب هيثم أبو العز الحريرى وإيهاب منصور وخالد عبدالعزيز شعبان لقاء أمس الخميس مع مجلس نقابة الأطباء بالقاهرة، لبحث عدد من الملفات ومشروعات القوانين الخاصة بالتأمين الصحى وكادر ومعاشات الأطباء وكل ما يتعلق بمنظومة الصحة.

خلال اللقاء تم الاتفاق على تبنى النواب قضايا الصحة داخل البرلمان، وسيكون ظهيرهم فى ذلك نقابة الأطباء.

قال عبد الحميد كمال أنه تم الاتفاق على آليات عمل بين النواب ومجلس نقابة الأطباء سيكون الأساس فيها الماده 18 من الدستور والتى تشمل حق المواطن فى الصحة والراعية الصحية المتكاملة والتزام الدولة من 3% من الناتج القومى للصحة وإقامة نظام تأمينى صحى شامل لكل المواطنين ويغطى كافة الأمراض مع تجريم الامتناع عن تقديم العلاج فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.

وإلزام الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئة التمريض والعالين فى القطاع الصحى، وكذلك خضوع جميع المنشآة الصحية والأدوية للرقابة مع تشجيع الدولة لدور القطاعين الخاص والأهلى فى خدمة الرعاية الصحية، وإعادة النظر فى التعليم الطبى فيما يخدم المجتمع.

وأضاف النائب عبد الحميد كمال فى تصريحات خاصة أنه تم الاتفاق مع مجلس النقابة العامة للأطباء على وجود آلية بين النواب والنقابة لمناقشة كافة قضايا الصحة.

حضر اللقاء الدكتور حسين خيرى نقيب الأطباء والدكتور إيهاب الطاهر الامين العام والدكتورة منى مينا وكيل النقابة، وعدد من مجلس النقابة منهم الدكتور أسامة عبد الحى والدكتور أحمد حسين، كما حضر الدكتور محمد حسن خليل المسئول عن ملف الحق فى الصحة، عقد الاجتماع بدار الحكمة بمقر النقابة العامة للأطباء.

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مصر 365