محافظ الفيوم: إطلاق اسم الشهيد "علاء محمد" على إحدى مدارس قريته

استقبل المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم بمكتبه أسرة الشهيد علاء محمد عبد الحميد الذى راح ضحية الأعمال الإرهابية خلال الفترة الماضية، وقام المحافظ بتكريم أبناء الشهيد الثلاثة بمنحهم ميداليات ودروع المحافظة.

وأشار محافظ الفيوم أنه سيتم إطلاق اسم الشهيد علاء محمد عبد الحميد على أحد الأدوار بالمدرسة التى يدرس فيها أبناؤه، كما سيتم اطلاق اسمه على إحدى المدارس الأخرى بالقرية تكريماً لروح الشهيد ومنعاً لحدوث أى مشكلات بين عائلة الشهيد وأى عائلة أخرى بالقرية.

وأكد محافظ الفيوم أن المحافظة لن تتخلى عن أبنائها الشهداء الذين دفعوا أرواحهم ثمناً لأمن الوطن واستقراره، موضحاً أن إطلاق أسماء الشهداء على المدارس والمساجد والشوارع ومراكز الشباب يُعد تخليداً لأسماءهم التى ستظل محفورة فى ذاكرة التاريخ.

وأضاف أن المحافظة حريصة على نزع فتيل الأزمات بين العائلات وعدم شق الصف بين أبناء البلد الواحد، لأن الهدف الأسمى هو إعلاء المصلحة العامة والموت حباً فى تراب هذا الوطن.

جدير بالذكر أن أسرة الشهيد كانت اعترضت خلال الأيام الماضية علي تراجع المحافظة عن اطلاق اسم الشهيد على المدرسة التى يدرس فيها أبنائه وأكدوا على رغبتهم فى بقاء اسمه على نفس المدرسة وعدم استبدالها بمدرسة أخرى وقاموا بمقابلة محافظ الفيوم لإبلاغه برغبتهم.