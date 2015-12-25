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رئيس جامعة القناة الأسبق يستعرض هموم التعليم فى الحزب المصرى بالإسماعيلية

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رئيس جامعة القناة الأسبق يستعرض هموم التعليم فى الحزب المصرى بالإسماعيلية رئيس جامعة القناة الأسبق يستعرض هموم التعليم فى الحزب المصرى بالإسماعيلية
استعرض الدكتور أحمد دويدار رئيس جامعة قناة السويس الأسبق الرئيس الفخرى للحزب المصرى مقتطفات من كتابه "التعليم فى ".

وقال إنه وضع فيه همومه التى عايشها عن تدهور التعليم، وتناول أيضا موضوعات غاية فى الأهمية حول التطور التاريخى للتعليم فى مصر، ابتداءً من عصر الأسرات وماقبلها وحتى اليوم، واضعا يده على مشكلات التعليم والبحث العلمى وأهمية العمل على حلها.

جاء ذلك فى اجتماع الحزب المصرى برئاسة المهندس سيد الجابرى رئيس الحزب، بمقر الحزب بالإسماعيلية، وبحضور اللواء وجيه الدخاخنى أمين التنظيم و عطية عبد السلام أمين الحزب بالإسماعيلية و عادل عبد المنعم الأمين المساعد و د. خالد عبد المنعم أمين التثقيف ودار الحوار على أهمية مشاركة الشباب والتواصل معهم وإعادة روح الانتماء والتجارب الناجحة المستقاة من منظمة الشباب ومعسكرات العمل وتأثير ذلك على دور الشباب.

وأشار الجابرى إلى انه سيتم تنفيذ عدد من الندوات ومعسكرات العمل فى موضوعات هادفة والمشاركة مع المجتمع والتواجد بداخله بصوره تعكس الحس الوطنى.

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مصر 365

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