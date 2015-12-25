الخولى تهنئ الأقباط بعيد الميلاد وتؤكد: نحن شعب واحد بنى على المحبة

تقدمت الدكتورة سعاد الخولى محافظ الإسكندرية بالإنابة، بالتهنئة للأقباط بكنائس الطائفة الكاثوليكية والمارونية والروم الأرثوذوكس بعيد الميلاد المجيد وذلك نيابة عن رئيس الجمهورية وكافة أطياف الشارع السكندرى.

وأشارت الخولى إلى أن ذلك يأتى تعبيرا عن المحبة والألفة المتبادلة بين جموع الشارع السكندرى والمصرى بوجه عام، الذى كان وسيظل نسيجا متجانس الأطراف ومتآلف البنية والروح، وقالت: "نحن شعب واحد بنى على المحبة والمودة".

وتوجهت "الخولى" يرافقها لفيف من كبار المسئولين على رأسهم مدير الأمن اللواء نادر جنيدى ومدير الأمن الوطنى اللواء محمد الشريف، ومدير إدارة المرور اللواء عصمت الأشقر وسكرتير عام محافظة الإسكندرية اللواء هانى عبد المقصود فى جولة صباحية لتقديم التهنئة والمحبة الخالصة.

وقد بدأت الجولة بكنيسة العذراء للروم الأرثوذوكس حيث استقبلهم الأب أديب مظهر بحفاوة بالغة والقى كلمة عن تاريخ الكنيسة بالإنابة عن رئيس الكنيسة الأرشمندث سابا أميرهوم، مرورا بكنيسة القيامة للأقباط الكاثوليك حيث أعرب الأب انطونيوس غطاس عن ترحابه بالموكب وهنئهم بالمولد النبوى الشريف الذى تزامن مع عيد الميلاد المجيد .

ثم توجه الحضور للكنيسة المارونية وهنأوا القس نادر جورج، وأخيرا كنيسة العذراء بفليمنج حيث استقبلهم الأب جورج بهنام وأثنى على الحضور الكرام .