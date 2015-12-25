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قائد الجيش الثالث الميدانى يزور دار الصفا للاحتياجات الخاصة

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قائد الجيش الثالث الميدانى يزور دار الصفا للاحتياجات الخاصة قائد الجيش الثالث الميدانى يزور دار الصفا للاحتياجات الخاصة
أكد اللواء أ.ح محمد عبد اللاه، قائد الجيش الثالث الميدانى حرص الجيش على القيام بكل واجباته نحو المجتمع المدني وتقديم الأعمال الخيرية والدعم.

جاء ذلك خلال تفقد اللواء عبد اللاه دار الصفا لذوى الاحتياجات الخاصة بحي عتاقة، وذلك لتقديم الدعم المعنوي تقديرا لدور الدار فى رعاية الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية والحالات الخاصة.

وقدم اللواء عبد اللاه مبلغ مالى دعما للدار، كما أمر بصرف ألف حصة تموينية للدار، لتوفية احتياجات الأطفال.

كما كلف اللواء عبد اللاه الشعبة الهندسية بالجيش الثالث بترميم وتجديد مباني الدار، وتجهيز المطبخ الملحق به بالمواد الغذائية اللازمة واللحوم من منتجات ومزارع الجيش الثالث الميدانى.

والتقى قائد الجيش الثالث بمديرة الدار سيدة الشربيني والمشرفين والعاملين، وأكد على دعم الدار وفقا للأمكانيات المتاحة وتقديم يد العون وسد اي احتياجات لهم.
>اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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