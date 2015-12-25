قوات الأمن العراقية تعلن سيطرتها الكاملة على حى الضباط فى الرمادى

أعلنت قوات الأمن العراقية سيطرتها بالكامل على حى الضباط، ووصول آليات تابعة لجهاز مكافحة الإرهاب إلى تقاطع الحوز لتعزيز التقدم الذى وصلت إليه القوات الأمنية فى مدينة الرمادى.

وكانت قد تمكنت القوات العراقية، أمس الخميس، من القبض على أحد أمراء تنظيم (داعش) الإرهابى خلال عملية تحرير مدينة الرمادى مركز محافظة الأنبار غربى العراق.

وذكرت خلية الإعلام الحربى بقيادة العمليات المشتركة أن قوة من مديرية الاستخبارات العسكرية بالتنسيق مع فرقة المشاة رقم(16) ألقت القبض على أحد أمراء داعش المكنى "أبو بكر" وهو أجنبى الجنسية.