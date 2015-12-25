أخبار عاجلة

راتب إنفانتينو يحرج بلاتر.. الفيفا: انخفض بنسبة 58% -
نائب وزير المالية: قالوا عليا «مجنون» في 2007.. والآن «المعاشات» تطبق فكرتي -
خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

قوات الأمن العراقية تعلن سيطرتها الكاملة على حى الضباط فى الرمادى

Google+ Print
قوات الأمن العراقية تعلن سيطرتها الكاملة على حى الضباط فى الرمادى قوات الأمن العراقية تعلن سيطرتها الكاملة على حى الضباط فى الرمادى
أعلنت قوات الأمن العراقية سيطرتها بالكامل على حى الضباط، ووصول آليات تابعة لجهاز مكافحة الإرهاب إلى تقاطع الحوز لتعزيز التقدم الذى وصلت إليه القوات الأمنية فى مدينة الرمادى.

وكانت قد تمكنت القوات العراقية، أمس الخميس، من القبض على أحد أمراء تنظيم (داعش) الإرهابى خلال عملية تحرير مدينة الرمادى مركز محافظة الأنبار غربى العراق.

وذكرت خلية الإعلام الحربى بقيادة العمليات المشتركة أن قوة من مديرية الاستخبارات العسكرية بالتنسيق مع فرقة المشاة رقم(16) ألقت القبض على أحد أمراء داعش المكنى "أبو بكر" وهو أجنبى الجنسية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365