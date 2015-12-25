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الدفاع الروسية: نفذنا 5240 طلعة جوية منذ بدء العمليات العسكرية فى سوريا

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الدفاع الروسية: نفذنا 5240 طلعة جوية منذ بدء العمليات العسكرية فى سوريا الدفاع الروسية: نفذنا 5240 طلعة جوية منذ بدء العمليات العسكرية فى سوريا

>أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة أن القوات الجوية نفذت 5 آلاف و240 طلعة جوية منذ بدء عملياتها فى سوريا فى 30 سبتمبر الماضى.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن المسؤول بهيئة الأركان الروسية سيرجى رودسكوى قوله إن الطائرات الروسية نفذت 189 طلعة جوية - أمس - ليصل مجمل عدد الطلعات إلى 5240 طلعة منذ بدء العمليات "، مضيفا أن القاذفات الروسية الاستراتيجية طويلة المدى نفذت 145 طلعة.

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتن قد صرح - الأسبوع الماضى - بأن قواته ستستمر فى القتال بسوريا، طالما واصلت قوات الرئيس بشار الأسد القتال.
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