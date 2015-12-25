صحيفة لبنانية: قطر طلبت وساط حزب الله لإطلاق مواطنيها المختطفين بالعراق



> ذكرت صحيفة الاخبار اللبنانية أن قطر طلبت تدخل حزب الله لإطلاق 19 قطريا مختطفين في العراق بعد أن أبلغتها الحكومة العراقية أن (حزب الله – العراق ) هو المسئول عن اختطافهم.

ونقلت الصحيفة المقربة من حزب الله عن مصدر دبلوماسي عربي قوله أن القطريين فهموا أن لإيران ولحزب الله في لبنان “نفوذاً معنوياً كبيراً” على “كتائب حزب الله ــ العراق”، وبناءً على ذلك، بعث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد برسالة إلى الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، مناشداً إيّاه التدخل لإطلاق سراحهم.

كما أوضح المصدر أن “مبعوثاً خاصاً” لأمير قطر زار بيروت أخيراً وتواصل مع “مكتب الأمين العام لحزب الله”، وبالتزامن، تواصل مدير المخابرات القطرية غانم خليفة الكبيسي مع المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم (المسئول عن العسكريين اللبنانيين المحررين والمختطفين الذين تعاون معه القطريون في ملف الأسرى السابقين لدى النصرة).

وأكّد المصدر الدبلوماسي أن القطريين “تلقّوا وعداً من حزب الله ببذل الجهود لتأمين التواصل مع الجهات الخاطفة وضمان حياة المختطفين وإيجاد السبل لإطلاقهم”.

في المقابل “وعد القطريون بالعمل مع المجموعات المسلحة المتشددة في العراق وسوريا لإطلاق سراح مقاتلين عراقيين ولبنانيين، والبحث عن قناة تواصل مع تنظيم”داعش” الإرهابي لمتابعة ملف العسكريين الأسرى التسعة” الذين يحتجزهم التنظيم الإرهابي منذ مطلع أغسطس 2014.

وأشارت الصحيفة إلى أن نحو 100 مسلح خطفوا، في 16 من الشهر الجاري، 26 صياداً كانوا يخيّمون في منطقة صحراوية في محافظة المثنى جنوبي العراق.

وأبلغت بغداد الحكومة القطرية أن المختطفين موجودون في أماكن لا يمكنها الوصول إليهم.

ولفت المصدر الى أن الجهة الخاطفة عمدت إلى إطلاق سبعة من المختطفين، وهم من جنسيات غير قطرية، وأبقت على 19 قطرياً، بينهم أفراد ينتمون إلى العائلة الحاكمة في قطر وإلى عائلات بارزة تدور في فلكها.

أ ش أ